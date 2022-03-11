Як зберегти лактацію в стресових ситуаціях?

Не полишайте годувати дитину грудним молоком.

Можливість грудного вигодовування немовляти — величезна перевага, адже це майже завжди доступне джерело харчування та заспокоєння для дитини.

Проте в умовах війни матерям надзвичайно складно дбати про себе та своїх малюків.

МОЗ надав рекомендації, що робити, аби не втратити лактацію в умовах війни, як зберегти та стимулювати лактацію та де отримати безоплатну консультацію з ГВ — в інфографіці МОЗ.

Нагадаэмо, люди, які перебувають у місцях тимчасового перебування, у холодну пору року мають бути забезпечені теплим одягом і ковдрами.

У місцях тимчасового перебування людей, особливо у холодну пору року, зростає ризик поширення респіраторних хвороб, у тому числі і COVID-19.

Про це пише Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.