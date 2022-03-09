Як зберегти психічне здоров'я у воєнний час

Як зберегти психічне здоров'я у воєнний час

Як не зламатися за умов постійної загрози життю.

Зіткнувшись зі стресом та напругою, організм вимагає адаптації.

Нам необхідно навчитися вистояти за часів невідомості, страху та хаосу. Працювати зі своїм психологічним станом, щоб залишатися сильними духом.

Лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова розповіла про кілька практик, які допоможуть вам швидко і практично будь-де отримати:

базовий спокій,

вміння розслабляти мозок,

вміння протистояти страху, хаосу.

Доктор Толстікова

Доктор Толстікова

Доктор Толстікова

Нагадаємо, психологи ДСНС також дали поради щодо життя в кризу та збереження спокою під час війни. Зокрема, вони розповіли, що робити у разі агресії та панічної атаки.