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Як зберігати грудне молоко в умовах відсутності електрики: прості поради

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Як зберігати грудне молоко в умовах відсутності електрики: прості поради

Фото: pixabay.com

В умовах надзвичайної ситуації та відключення електрики варто знати про важливі правила та умови зберігання грудного молока.

Про це пише UNICEF.Ukraine у Facebook. 

  • Якщо можливо, перед очікуваним відключенням електроенергії перемістіть усе грудне молоко в задню частину морозильної камери (це найхолодніша частина) і переконайтеся, що морозильна камера заповнена або порожні місця заповнені зім’ятою газетою, щоб зменшити потік повітря.
  • Після відключення електроенергії не відкривайте дверцята холодильника та морозильної камери надовго.
  • Холодильник без живлення зберігає продукти до 4 годин, якщо ви не відкриваєте дверцята.
  • Морозильна камера без живлення зберігає продукти приблизно 48 годин (24 години, якщо камера заповнена наполовину), за умови, що ви не відкриваєте дверцята.
  • Молоко все ще вважається замороженим, якщо в ньому видно кристали льоду.
  • Після того як молоко розморозилося, його потрібно використати впродовж 2 годин і не можна повторно заморожувати

Головне правило безпечного зберігання грудного молока: якщо у вас є найменший сумнів щодо якості молока або умов зберігання, виливайте його.

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

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