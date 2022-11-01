Як зберігати грудне молоко в умовах відсутності електрики: прості поради

В умовах надзвичайної ситуації та відключення електрики варто знати про важливі правила та умови зберігання грудного молока.

Про це пише UNICEF.Ukraine у Facebook.

Якщо можливо, перед очікуваним відключенням електроенергії перемістіть усе грудне молоко в задню частину морозильної камери (це найхолодніша частина) і переконайтеся, що морозильна камера заповнена або порожні місця заповнені зім’ятою газетою, щоб зменшити потік повітря.

Після відключення електроенергії не відкривайте дверцята холодильника та морозильної камери надовго.

Холодильник без живлення зберігає продукти до 4 годин, якщо ви не відкриваєте дверцята.

Морозильна камера без живлення зберігає продукти приблизно 48 годин (24 години, якщо камера заповнена наполовину), за умови, що ви не відкриваєте дверцята.

Молоко все ще вважається замороженим, якщо в ньому видно кристали льоду.

Після того як молоко розморозилося, його потрібно використати впродовж 2 годин і не можна повторно заморожувати

Головне правило безпечного зберігання грудного молока: якщо у вас є найменший сумнів щодо якості молока або умов зберігання, виливайте його.

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

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