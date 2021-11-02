Як зберігати сушені гриби: найкращі поради

Білі, лисички, маслюки... Сушені гриби – цінний у кулінарії продукт. Будь-якої пори року, а взимку особливо, сушені гриби стають основою багатьох смачних страв.

Сушені гриби чудово зберігають аромат, та й колишню форму їм дуже просто повернути. Для цього гриби достатньо замочити у гарячій воді на 30 хвилин.

Невелика кількість сушених грибів урізноманітнить будь-які страви: від ранкового омлету до звичайного борщу. А при правильному зберіганні добре збережуться.

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Підготовка сухих грибів до зберігання

Раніше в домашніх умовах гриби сушили лише під сонцем. Зараз краще використовувати швидкі та ефективні методи, наприклад, духовку чи електросушарку.

Спершу відберіть гриби: для сушіння вибирайте м'ясисті білі, маслюки, лисички, шиїтаке.

Не радимо недооцінювати і печериці. Медики все частіше говорять про їхню унікальність.

"Необхідні додаткові дослідження, але цілком можливо, що печериці одного разу зможуть допомогти профілактиці та лікуванню раку простати", — сказав нещодавно доктор медичних наук, дослідник Сяоцян Ван.

З ніжки видаліть пісок, мох, пошкодження, перевірте наявність черв'яків. Сильно пошкоджені сушити не можна.

Далі слід промити та обсушити гриби. Коли зайва волога стіче, слід розпочати сушіння.

Перші дві години гриби сушать за температури 50°C. На середньому вогні гриби підсохнуть рівномірно і не потемніють. Потім температуру слід збільшити до 80°C, а за дві години знову знизити до 50°C. Після зменшення температури інгредієнти сушаться протягом двох годин.

Перед упаковкою грибів для зберігання перевірте їх – вони повинні бути сухими як зовні, так і всередині, без краплин вологи на поверхні.

Для електросушарки гриби нарізають, викладаються на спеціальні піддони і сушать 2-6 годин при 55°C.

Після того, як гриби будуть добре підсушені, вони готові до зберігання.

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У чому і де зберігати сушені гриби

Є кілька варіантів тари для зберігання грибів.

Зберігання сушених грибів у холодильнику чи морозильній камері

Виберіть герметичний контейнер для зберігання сушених грибів — пластиковий пакет або скляну банку з щільною кришкою.

Якщо ви використовуєте пластикові пакети, що повторно закриваються, переконайтеся, що вони призначені спеціально для використання в морозильній камері. Вони зазвичай щільніші за упаковку для бутербродів і використовуються також для заморожування ягід, овочів і напівфабрикатів.

Перевага скляної тари в тому, що у ній можна зберігати гриби навіть у морозильній камері.

Наклейте на контейнер стікер з датою упаковки. У холодильнику чи морозильній камері сушені гриби зберігаються до 12 місяців.

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Якщо ви використовуєте пластиковий пакет, що закривається, постарайтеся вичавити з нього зайве повітря, перш ніж запечатувати.

Якщо ви купили сушені гриби у вакуумованому пакеті і не плануєте використовувати їх відразу, немає необхідності відразу перепакувати гриби. Однак, як тільки ви відкриєте упаковку і використуєте частину грибів, знову запакуйте частину в герметичний контейнер.

Помістіть перепаковані гриби в холодильник або морозильну камеру. І не кладіть важкі предмети на пакети із сушеними грибами.

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Зберігання сушених грибів за кімнатної температури

Для зберігання грибів у приміщенні використовуйте полотняні або лляні мішечки. Упакуйте сушені гриби.

Якщо у вашому будинку відносно прохолодно і ви збираєтеся використовувати сушені гриби відносно часто, то для зберігання підійде місце, що провітрюється.

Якщо плануєте зберігати гриби довше і рідше використовувати, помістіть сушені гриби в задню частину шафи в скляній або керамічній герметичній тарі. Сушені гриби, як і їх повністю гідратовані аналоги, дуже чутливі до світла та вологи. Найкраще зберігати сушені гриби у темряві.

Нестача зберігання при кімнатній температурі полягає в тому, що гриби не зможуть лежати там, як у холодильнику – до 12 місяців.

Якщо у вашому будинку тепло, волого, а також, якщо ви не збираєтеся використовувати сушені гриби занадто часто (і хочете, щоб вони прослужили довше), то холодильник чи морозильна камера – чудовий варіант.

Також при зберіганні в теплій шафі в грибах, як і в будь-якому іншому продукті рослинного походження, можуть завестися комахи.

Якщо ви виявите комах у пакеті із сушеними грибами, краще викинути гриби, ніж намагатися їх врятувати та використати. А ось зберігання у морозильній камері допомагає вберегти гриби від комах.

Скільки зберігаються сушені гриби

Термін зберігання сушених грибів залежить від кількох факторів:

якості сушіння;

виду грибів;

показника температури та вологи в приміщенні;

тари

Найдовше – до 2-3 років – при правильному зберіганні житимуть білі гриби.

Сухі гриби у промисловій тарі можна використовувати до 1,5 років. Але потім потрібно уважно перевірити стан сушіння: зовнішній вигляд та запах, пліснява, жучки.

Гриби — чудове джерело мінералів та вітамінів, а також необхідного білка.

Сушені гриби — один із найпопулярніших взимку продуктів.

Гриби не потребують великої кількості місця для зберігання, але переконайтеся, що в них немає вологи, перш ніж зберігати де-небудь.

Це допоможе вашим грибам довше залишатися ароматними та смачними у стравах.

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