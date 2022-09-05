Як зціджувати грудне молоко: кому, навіщо і як потрібно це робити

Просто так зціджуватися після кожного годування не потрібно, адже жіночі груди працюють за принципом попиту та пропозиції – виробляють молоко у відповідь на смоктання грудей малюком. Зазвичай скільки молока потребує малюк, стільки його й виробляють груди.

Про це пише ЮНІСЕФ.Україна.

Коли потрібно зціджувати молоко

Існують випадки, коли зціджування дійсно необхідне. Зціджування потрібне, якщо:

Груди відчуваються незручно наповненими та поруч немає дитини, яка спорожнює груди.

Матері необхідно відлучитися та залишити молоко, щоб маля погодували за її відсутності.

Мати виходить на роботу і зціджує молоко в робочий час.

Мати тимчасово розлучена з дитиною та має підтримувати лактацію.

Мати хоче відновити лактацію або збільшити кількість молока.

Якщо ваше немовля тимчасово не може смоктати або воно не поруч, потрібно зціджувати молоко відповідно до звичайної кількості годувань, але не рідше 8 разів на добу.

Зціджувати грудне молоко можна вручну або молоковідсмоктувачем

Перш ніж почати, вимийте руки теплою водою з милом. Приготуйте чистий посуд для збору молока. Помасажуйте груди, робить м'які, але впевнені рухи від периферії залози до соска по всій площині. Випийте теплий напій, він допоможе краще виділятися молоку.

Зціджування грудного молока вручну

Обхопіть грудь однією рукою – чотири пальці разом, а великий навпроти. Великий палець і вказівний будуть схожі на літеру «С». Пальці розташовані на відстані кількох сантиметрів від соска на межі ареоли – темної ділянки навколо нього – чи на самій ареолі.

Натисніть на грудь у напрямку грудної клітини, утримуйте кисть у цьому положенні. Зведіть подушечки пальців між собою.

Вам потрібно намацати таке місце під ареолою, де при зведенні пальців молоко починає виділятися назовні. При невеликому натисканні на це місце, як на кнопку, молоко виділятиметься краплями чи струменями.

Обережно стискайте грудь, ніби підштовхуєте молоко ближче до соска. Не стискайте сам сосок. Намагайтеся не ковзати пальцями по шкірі. Зціджування має бути безболісним!

Спочатку мають з’явитися краплі молока, а потім воно зазвичай починає текти. Якщо краплі не з’явилися, спробуйте злегка посунути пальці вище чи нижче.

Коли потік зупиниться, перемістіть пальці до іншої частини ареоли, так ніби рухаєте їх навколо циферблату, і повторіть.

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Міняйте груди для зціджування по черзі, поки молоко не капатиме дуже повільно або зовсім не припинить текти.

Коли вперше починаєте зціджувати, зціджуєте лише кілька крапель молока. Поступово тік молока збільшиться.

Зціджування молока молоковідсмоктувачем

Існує два види молоковідсмоктувачів: ручний (із ручним керуванням) і електричний. На деяких приладах силу «всмоктування» можна регулювати. Нарощуйте інтенсивність поступово. Якщо відразу встановити високу інтенсивність, можна пошкодити сосок.

Молоковідсмоктувачі іноді мають воронки різних розмірів. Підбирайте ті, які підходять за розміром до ваших сосків. Молоковідсмоктувач не повинен спричиняти синців або затискати ваш сосок.

Ретельно мийте усі елементи молоковідсмоктувача водою з милом або в посудомийці, якщо це дозволено виробником, витирайте їх чистим рушником. Використовуйте лише чистий молоковідсмоктувач і контейнер для молока.

Після того як ви зцідили молоко, ви можете відразу давати його дитині або зберігати в холодильнику чи морозильній камері у стерилізованому контейнері або в спеціальних пакетах для зберігання грудного молока. Маркуйте контейнери з молоком датою та часом, коли його зцідили.

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

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