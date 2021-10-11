Як жінці виглядати молодше за свої роки: найпростіші способи від медиків

Як жінці виглядати молодше за свої роки: найпростіші способи від медиків

Як виглядати молодше без особливих хірургічних процедур.

Ви не можете вплинути на генетику, але в силах взяти під контроль інші чинники, які допоможуть вам виглядати молодше.

Уникайте тривалого перебування на сонці

«Перебування на сонці — найбільш поширений зовнішній фактор, що впливає на старіння шкіри», — говорить редактор журналу Best For Nutrition, лікар Рашмі Бьякоді.

Втрата колагену вважається характерною рисою старіючої шкіри. Зморшки і пігментні зміни безпосередньо пов'язані з фотостарінням.

Рекомендація: єдина стратегія, яка може запобігти фотостарінню, — менше сонця, і взимку також. Використовуйте сонцезахисні креми, щоб блокувати або зменшувати вплив УФ-випромінювання на шкіру щоразу, коли виходите на вулицю сонячного дня.

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Кращі сонцезахисні креми — механічні, вони містять цинк і/або діоксид титану і дуже ефективно блокують шкідливі промені UVA.

Знайдіть способи позбутися стресу

«Стрес також пов'язаний з потенційно шкідливими подразниками, що змушують вас виглядати старше», — говорить доктор Бьякоді.

Методи розслаблення, такі як глибоке дихання і медитація, можуть допомогти зняти стрес.

Рекомендація: взаємодія між думками, емоціями і тілом давно визнано. Зараз є методи релаксації, які допомагають зняти стрес, знизити кров'яний тиск. До них відносяться дихальні вправи, а також йога, медитація, ароматерапія і гідротерапія.

Висипайтеся

Здорові молоді люди сплять по 7- 8 годин.

Недавній експеримент показав, що ті, хто спав всю ніч, були оцінені, як привабливі і навіть гарні.

Хороший нічний сон корисний не тільки для тіла і розуму, але також підвищує привабливість і схильність інших людей до спілкування.

Рекомендація: хороший нічний сон може творити чудеса з вашою зовнішністю, а оскільки м'язи обличчя розслабляються під час сну, це також допомагає пом'якшити тонкі зморшки на обличчі.

Не порушуйте графік сну

Ви можете регулювати режим сну — підготуйтеся до нього за допомогою 15-хвилинної процедури та приберіть гаджети зі спальні.

Рекомендація: подумайте про початок ритуалу перед сном.

"Згорнувшись калачиком з книгою, слухаючи заспокійливу музику або приймаючи теплу ванну, щовечора робіть одне і те ж розслаблююче заняття. Це буде сигналом для вашого організму, що пора заспокоїтися. Однак уникайте перегляду телевізора або ноутбука, планшети або смартфону перед тим, як лягти, так як ці дії можуть змусити ваш мозок не спати ", — говорять експерти.

Їжте здорову їжу

Здорове харчування, особливо дієта з високим вмістом фруктів і овочів, а точніше, антиоксиданти, що містяться в цих продуктах, можуть зменшити пошкодження шкіри вільними радикалами і забруднюючими речовинами.

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Спробуйте стримати вживання червоного м'яса.

Середземноморська дієта - більш здорова.

Рекомендація: дотримуйтесь порад з харчування, що містяться у цьому матеріалі.

Не забувайте зволожувати шкіру

Зволожуйте шкіру. Суха шкіра виглядає сірою. Використовуйте зволожуючий крем щодня, але взимку не пізніше, ніж за півгодини до виходу на вулицю..

Рекомендація: зазвичай зволожуючий продукт з ретиноїдами в поєднанні з очищуючим засобом зберігає шкіру свіжою.

Кращий продукт (крем або сироватка) із догляду за шкірою, який підходить більшості пацієнтів, містить пептиди, що стимулюють стовбурові клітини.

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