Як жир на животі шкодить здоров'ю і чому він з'являється

Якщо зайва вага концентрується на животі, то є високі шанси, що у його загальному об'ємі багато шкідливого вісцерального жиру. Жир на животі, як правило, накопичується більше з віком (особливо для жінок), і це не тільки неприємність, але й вплив на наше здоров’я. Але насправді найшкідливішим може бути жир на животі, якого ви не бачите.

Про це пише Yahoo.

Підшкірний жир

Більшість жиру (90%) — це підшкірний жир, який є шаром жиру, найближчим до шкіри. Оскільки він зберігається під шкірою, ви можете легко зрозуміти, скільки у вас підшкірного жиру, потиснувши цю область.

Лінда Ван Горн, професорка профілактичної медицини та очільниця відділу харчування в Північно-західному університеті Фейнбергської школи медицини, каже: "Хоча підшкірний жир діє як захисний шар, надмірний жир понад 30 індексу маси тіла (ІМТ) є ожирінням. Це вважається фактором ризику кардіометаболічних захворювань, зокрема діабету другого типу, гіпертонії та деяких форм раку".

Вісцеральний жир

Вісцеральний жир — це тип жиру, що накопичується у черевній порожнині. Він розташований поруч з кількома життєво важливими органами - печінки, шлунку і кишківника.

Вісцеральний жир іноді називають "активним жиром", тому що він може активно впливати на органи і збільшувати ризик появи серйозних проблем зі здоров'ям, кажуть експерти.

Ускладнення, які може викликати жир на животі

Вісцеральний жир може дуже швидко призвести до проблем зі здоров'ям. Може підвищитися резистентність до інсуліну, навіть у тих людей, у яких ніколи не було діабету або переддіабетичного стану.

Дослідження показали можливий зв'язок між інсулінорезистентністю і білком, що зв'язує ретинол та знижує чутливість до інсуліну. А виробляє цей білок саме вісцеральний жир.

Жирова тканина у черевній порожнині також може швидко призвести до постійного підвищення кров'яного тиску.

Як уникнути накопичення жиру

Здорове харчування. Обмежте споживання цукру та продуктів з високим вмістом насичених або трансжирів, таких як смажена їжа, оброблене м’ясо та випічка. Намагайтеся відмовитися від солодких напоїв, газованих напоїв, що пов’язані з підвищеним ризиком вісцерального жиру.

Фізична активність. Поєднуйте аеробні вправи з силовими вправами.

Багато відпочивайте. Дослідження показують, що недостатній сон може сприяти збільшенню вісцерального жиру, тому переконайтеся, що ви спите принаймні 7 годин щоночі.

Раніше ми писали, як покращити здоров’я серцево-судинної системи.

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