Як зменшити апетит: 7 найкращих продуктів для його зниження та прискорення метаболізму

Для того, щоб схуднути не поспішайте вдаватися до голодування або сідати на строгу дієту, є інші способи нормалізувати вагу. Ефективний шляхом, який веде до стабільного схуднення є контроль апетиту в результаті споживання певних продуктів.

Експерти назвали продукти, які допомагають контролювати апетит та прискорити метаболізм, швидкість якого впливає на процеси зниження ваги. Продукти, які знижують апетит та допомагають у боротьбі із зайвою вагою містять тилакоїди - це зелені продукти.

Що таке тилакоїди та як вони допомагають схуднути

Тилакоїди – це спеціальні мембранні структури в клітинах рослин, включаючи зелене листя. Тилакоїди відіграють ключову роль у фотосинтезі - перетворюють світло та вуглекислоту на енергію та органічні речовини. Але вони не лише збагачують планету киснем, як показали дослідження тилакоїди також можуть мати позитивний вплив на процеси обміну речовин та наш апетит.

Тилакоїди виконують відразу кілька важливих функцій, що запускають процес схуднення.

Вони зменшують апетит. Це відбувається завдяки здатності тилакоїдів впливати на гормон, що регулює почуття голоду – лейтин. Регулярне споживання продуктів з тилакоїдами сприяє зниженню рівня лейтину в крові, їсти хочеться рідше і порції стають меншими.

Допомагають засвоєнню жирів. Тилакоїди знижують активність ліпогенезу – процесу, при якому організм перетворює вуглеводи в жири. Це означає, що вживання багатих на тилакоїди продуктів заважає їх накопиченню.

Поліпшують метаболізм. Тилакоїди сприяють прискоренню обміну речовин та засвоєнню поживних речовин, що допомагає організму більш ефективно спалювати калорії та використовувати їх як джерело енергії.

Для того, щоб включити тилакоїди у свій раціон достатньо збільшити споживання зелені, які містить ці мембранні структури. Але збільшити потрібно суттєво, вживати зелень у великій кількості та регулярно.

Зелені продукти, які знижують апетит та допомагають схуднути

шпинат,

броколі,

морська капуста,

капуста кейл (кале) чи кучерява капуста,

рукола,

кінза,

будь-яка темно-зелена салатна зелень.

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