Як зменшити пори: 7 порад експертів для догляду за шкірою

Як зменшити пори: 7 порад експертів для догляду за шкірою

Краще боротися з причиною, а не з симптомами.

Навіть тип цукру, який ви використовуєте, може вплинути на стан вашої шкіри: закупорку пор і жирність шкіри.

Пропонуємо вам кілька професійних порад, які допоможуть зменшити пори.

Приберіть рафінований цукор зі свого раціону

Вживання рафінованого цукру та смаженої їжі у великих кількостях може закупорити пори. Це відбувається тому, що вироблення шкірного сала збільшується через рівень інсуліну. Ви можете легко уникнути цього, замінивши рафінований цукор, наприклад, на коричневий цукор або нектар агави.

Не використовуйте маски для обличчя із олійками занадто часто

Експерти стверджують, що олійні маски можуть нашкодити шкірі. Ви лікуєте симптом, а основна проблема залишається. Ба більше, це призведе до збільшення вироблення шкіряного сала.

Скористайтеся екстрактом зеленого чаю

Засоби по догляду за шкірою з екстрактом зеленого чаю заспокоюють і захищають шкіру. Вони також зменшують вироблення шкірного сала і уповільнюють старіння. Його можна використовувати для всіх типів шкіри, якщо ви не гіперчутливі. Але будьте обережні з нанесенням чистого екстракту зеленого чаю на шкіру.

Не користуйтеся пудрою впродовж дня

Якщо ви використовуєте пудру для макіяжу впродовж цілого дня, легко закупорите пори. Крім того, ці продукти зазвичай містять тальк, який викликає подразнення очей і носа.

Додамо, що пухнастий пензлик для макіяжу кращий за подушку, щоб мінімізувати закупорку пір.

Догляд за шкірою

Використовуйте продукти з некомедогенними інгредієнтами

Перш ніж купувати засоби по догляду за шкірою, переконайтеся, що вони не містять комедогенних інгредієнтів, які можуть закупорювати пори. Сюди входить оливкова олія, кокосове масло, масло ши.

Рицинова олія, олія насіння коноплі, олія жожоба менше забивають пори.

Використовуйте очищуючий засіб з саліциловою кислотою

Дослідження показали, що використання очисного засобу з саліциловою кислотою може допомогти очистити пори.

Використовуйте очищаючі засоби для шкіри обличчя на основі гелю

Ще одна порада від експертів: використовувати гелі для очищення замість лосьйонів. Вони чудово очищають надлишок шкірного сала, і це призводить до мінімізації появи великих пір.

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