Як зменшити ризик захворювання на рак – список корисних порад

Дотримання певних рекомендацій може знизити шанси захворіти на рак.
Міжнародне агентство ВООЗ з вивчення раку (МАВР) підготувало рекомендації, які може виконати кожен, щоб зменшити ризик захворювання на рак.
Про це пише Міністерство охорони здоров'я.
Що варто робити:
- будьте фізично активними та дотримуйтесь здорового харчування. Надмірна вага, малорухливий спосіб життя та недостатнє споживання рослинної їжі – причини третини випадків раку;
- відмовтесь від куріння та алкоголю. Алкоголь може спричинити щонайменше сім видів раку. Куріння – причина кожної четвертої смерті від онкозахворювань;
- до 25% випадків раку викликають віруси гепатиту В і папіломи людини. Подбайте про те, щоб ваші діти пройшли вакцинацію від гепатиту В (гарантовано державою) та бажано вірусу папіломи людини. За можливості також вакцинуйтесь самі;
- використовуйте бар’єрну контрацепцію під час усіх видів сексу, щоб уникнути інфекцій, що збільшують ймовірність розвитку онкозахворювань;
- обмежуйте час перебування на сонці. Не засмагайте ані під сонцем, ані в солярії. Ультрафіолетове випромінювання викликає до 90% випадків раку шкіри та фотостаріння шкіри. Користуйтеся сонцезахисними кремами й окулярами протягом року;
- їжте більше овочів та фруктів, цільнозернових і бобових продуктів. Уникайте обробленого м'яса; обмежуйте споживання червоного м'яса та їжі з високим вмістом солі;
- годування немовлят грудьми знижує ризик розвитку раку молочної залози у жінок;
- дотримуйтеся правил техніки безпеки на виробництві й у побуті.
- регулярні самообстеження та скринінги для різних типів раку збільшують шанси на раннє виявлення хвороби, а отже – кращу ефективність лікування.
Нагадаємо, названо найкорисніший суп для здоров’я – таку першу страву можна їсти щодня.
Читайте також: