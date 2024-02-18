Як зменшити ризик захворювання на рак – список корисних порад

Дотримання певних рекомендацій може знизити шанси захворіти на рак.

Міжнародне агентство ВООЗ з вивчення раку (МАВР) підготувало рекомендації, які може виконати кожен, щоб зменшити ризик захворювання на рак.

Про це пише Міністерство охорони здоров'я.

Що варто робити:

будьте фізично активними та дотримуйтесь здорового харчування. Надмірна вага, малорухливий спосіб життя та недостатнє споживання рослинної їжі – причини третини випадків раку;

відмовтесь від куріння та алкоголю. Алкоголь може спричинити щонайменше сім видів раку. Куріння – причина кожної четвертої смерті від онкозахворювань;

до 25% випадків раку викликають віруси гепатиту В і папіломи людини. Подбайте про те, щоб ваші діти пройшли вакцинацію від гепатиту В (гарантовано державою) та бажано вірусу папіломи людини. За можливості також вакцинуйтесь самі;

використовуйте бар’єрну контрацепцію під час усіх видів сексу, щоб уникнути інфекцій, що збільшують ймовірність розвитку онкозахворювань;

обмежуйте час перебування на сонці. Не засмагайте ані під сонцем, ані в солярії. Ультрафіолетове випромінювання викликає до 90% випадків раку шкіри та фотостаріння шкіри. Користуйтеся сонцезахисними кремами й окулярами протягом року;

їжте більше овочів та фруктів, цільнозернових і бобових продуктів. Уникайте обробленого м'яса; обмежуйте споживання червоного м'яса та їжі з високим вмістом солі;

годування немовлят грудьми знижує ризик розвитку раку молочної залози у жінок;

дотримуйтеся правил техніки безпеки на виробництві й у побуті.

регулярні самообстеження та скринінги для різних типів раку збільшують шанси на раннє виявлення хвороби, а отже – кращу ефективність лікування.

Нагадаємо, названо найкорисніший суп для здоров’я – таку першу страву можна їсти щодня.

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