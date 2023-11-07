Як зменшити талію за декілька тижнів: поради експертів

Як схуднути в талії та животі

Щоб схуднути в талії за кілька тижнів, експерти з харчування та фітнесу пропонують бути насамперед послідовними та системними. Залежно від типу фігури для того, щоб схуднути на животі, може знадобитися менше або більше часу, головне залишатися позитивним і продовжувати працювати над поставленою метою.

Змініть свій раціон

Насамперед, експерти радять, змінити харчування, тому що, як відомо, ми є тим, що ми їмо.

Щоб схуднути, потрібно збільшити споживання фруктів і овочів. Завдяки тому, що вони багаті антиоксидантами, харчовими волокнами та мінералами та мають низьку калорійність, овочі та фрукти є ідеальними продуктами для схуднення.

Фахівці радять щодня споживати по три порції п’яти різних овочів на день. Це оптимально, щонайменше потрібно їсти принаймні дві порції трьох різних фруктів на день. Перекушувати краще також якимось овочем, фруктами чи фісташками.

Пийте багато води

Ще одна важлива річ, яку потрібно робити, коли ви намагаєтеся схуднути в талії, - це пити достатню кількість води. Рекомендується випивати 2-3 л, а якщо тренуєтесь в спекотну погоду - ще більше.

Вода допоможе витримувати голод, обмежить переїдання та буде виводити токсини таким чином покращуючи функції клітин та стан організму загалом.

Тренуйтеся

Щоб використати калорії, які ви споживаєте, потрібно займатися спортом. Виберіть форму вправ або стиль фітнесу, який відповідає вашому стилю життя та вас цікавить. Це можуть бути кардіо, танці, їзда на велосипеді, кікбоксинг, біг, ходьба, плавання або інші види спорту.

Фахівці рекомендують займатися 3-5 годин на тиждень. До своїх улюблених фізичних занять обов'язково додайте силові тренування та HIIT, щоб отримати підтягнуте та підтягнуте тіло.

Працюйте над верхньою частиною тіла

Окрім роботи над усім тілом, важливо також працювати саме над верхньою частиною тіла - тренувати верхню частину спини, плечі та груди. Робота над цими м’язами допоможе наростити чисту м’язову масу та підтягнути верхню частину тіла, це, своєю чергою, зменшить талію.

Націльтесь на талію та нижню частину живота

До комплексу щоденних вправ потрібно додати вправи для зменшення талії, що допоможуть підтягнути нижню частину живота.

Це, наприклад, підйом ніг лежачи на спині, підйоми ніг лежачи на боці, вертикальні скручування з піднятими ногами, ножиці, вправа "альпініст", планка, бічні нахили, флатер ногами та інші.

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