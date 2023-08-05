Як зменшити талію за тиждень: ефективні методи

При неправильному способі життя в першу чергу страждає талія.

Для того, щоб вашій талії заздрили, не потрібно ходити до спортзалу та сидіти на дієтах. Ви можете тренуватися вдома. Пам'ятайте: послідовність - це ключ до успіху.

Про це пише Stylecraze.

Харчування

Збільште споживання фруктів і овочів, щоб швидко схуднути. Вони багаті на антиоксиданти, харчові волокна, мінерали та містять мало калорій (за винятком фруктів і овочів із високим глікемічним індексом). Це робить фрукти й овочі ідеальними для схуднення.

Також вживайте горіхи, насіння, трави, цільнозернові продукти, нежирний білок і корисні жири в правильних пропорціях, щоб збалансувати раціон.

Не забудьте про воду: принаймні 2 літри на день.

Фізичні вправи

Щоб витратити калорії, які ви споживаєте, потрібно займатися спортом. Виберіть форму вправ або стиль фітнесу, які підходять вашому способу життя й приносять вам задоволення. Це може бути кардіо, танці, їзда на велосипеді, кікбоксинг, біг, ходьба або плавання.

Вам потрібно додати у свій розпорядок кілька вправ на зменшення талії, вони допоможуть привести в тонус талію та нижню частину живота. Ось кілька подібних вправ:

підйоми ніг лежачи на боці

вертикальні скручування з піднятою ногою

ножиці

планка

бічні нахили

Раніше ми писали, як схуднути і водночас не відчувати голоду.

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