Як зміцнити свій імунітет: один простий крок до здоров'я під час підвищеної небезпеки

Як зміцнити свій імунітет: один простий крок до здоров'я під час підвищеної небезпеки

Перше, що ви можете зробити, щоб зміцнити свою імунну систему, — дотримуватися здорової дієти.

Фрукти і овочі містять поживні речовини, які безпосередньо підтримують імунітет, в тому числі два з найважливіших: вітамін D і вітамін C. Перш за все зверніть увагу на цільні продукти, а не на добавки.

Хоча вітаміни для імунітету можуть допомогти заповнити прогалини у вашому раціоні, кращий спосіб отримати необхідні поживні речовини — отримувати їх прямо з їжі.

Ваш організм краще засвоює і використовує вітаміни і поживні речовини, коли вони надходять з харчових джерел. Крім того, фрукти і овочі містять багато поживних мікроелементів і натуральних рослинних елементів, які можуть працювати разом і приносити користь організму.

Дієта з високим вмістом оброблених харчових продуктів, цукром і сіллю збільшує ризик надмірної ваги або ожиріння, діабету, серцевих захворювань, високого рівня холестерину і високого кров'яного тиску — всіх станів, які навантажують імунну систему.

Як вітамін С зміцнює імунітет

Є вагомі докази того, що вітамін С підтримує імунітет.

«Вітамін С сприяє імунному захисту, підтримуючи різні клітинні функції як вродженою, так і адаптивної імунної системи», — написали дослідники в 2017 роц в журналі Nutrients.

Також читайте 4 способи природно зміцнити імунітет

Дефіцит вітаміну С призводить до ослаблення імунітету і підвищеної сприйнятливості до інфекцій. Добавки з вітаміном С здатні запобігати і лікувати респіраторні і системні інфекції.

Натуральний вітамін С включають цитрусові, перець, ягоди і овочі сімейства хрестоцвітих, такі як брокколі і брюссельська капуста.

Як вітамін D підвищує імунітет

Національний інститут здоров'я США відзначає, що вітамін D допомагає регулювати імунну функцію. Лабораторні дослідження показують, що вітамін D може допомогти контролювати інфекції, зменшити запалення і уповільнити зростання ракових клітин.

Хороші джерела вітаміну D включають жирну рибу, таку як лосось, оселедець і скумбрію; яєчні жовтки; печінку; і збагачене молоко. Проте, може бути важко отримати достатню кількість вітаміну D тільки з їжі, тому прийом добавок вітаміну D (після консультації з лікарем) може бути корисним.

Також читайте Симптоми штаму “Дельта”: Ляшко назвав особливі ознаки заражень коронавірусом в Україні

"Є вагомі докази того, що якщо у вас низький рівень вітаміну D, у вас більше схильності до зараження, коли навколо є інфекції", — сказав шанувальник вітаміну D — доктор Ентоні Фаучи, провідний національний експерт з інфекційних захворювань США.

І щоб пережити цю пандемію в кращому стані, скористайтеся порадами щодо натуральних вітамінів для імунітету.

Читайте також: Між грипом і COVID-19 зима може бути складною — експерти CNN

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання