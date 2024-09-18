Як знайти баланс між роботою і особистим життям: професор Гарварду надав 5 практичних порад

Гонитва за цим балансом у житті призводить до тривоги та стресу, але є дієві кроки, які допоможуть віднайти гармонію. Йдеться про "маятниковий спосіб життя".

Про це пише канадський біомедичний інженер, професор медицини у Гарвардській медичній школі Джефф Карп в своїй книзі LIT.

Фахівець пояснив принцип "маятникового життя", яке коливається між різними станами.

Карп порівняв природні ритми життя з рухами маятника.

"Рівень енергії, мотивація, сон і інші аспекти життя не є статичними. Замість того, щоб зациклюватися на постійному балансі, варто зосередитися на тому, як реагувати на ці коливання, роблячи маленькі кроки для підтримки гармонії", - зазначив він і порадив бути уважними до своїх природних енергетичних циклів і сприймати труднощі як можливості для навчання.

"Пам’ятайте, що після кожного спаду настає підйом, і це природний процес", - каже професор.

Тож "маятниковий" підхід означає:

спостерігати за своїми щоденними діями й коригувати їх;

визначити свої енергетичні піки та спади й підлаштовувати під них графік;

досліджувати важкі періоди, щоб дізнатися, чого вони можуть вас навчити;

пам'ятати, що зміни є неминучими, тому важливо приймати їх;

регулярно аналізувати своє життя й робити маленькі кроки для поліпшення ситуації.

Так "маятниковий підхід" допоможе легше приймати зміни й знаходити баланс у мінливих життєвих обставинах.

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