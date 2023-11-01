Кохання та сексуальні стосунки у зрілому віці: дослідження романтичних стосунків літніх людей

Яке воно кохання у зрілому віці, яких партнерів шукають літні жінки та чоловіки, які сексуальні уподобання у людей похилого віку

Старіння необов'язково означає кінець романтичним стосункам, побаченням та сексуальній близькості. Американський психолог Марк Треверс на підставі низки досліджень доводить помилковість уявлень про таке старіння.

Сексуальність літніх людей надто довго ігнорувалась

Важливість сексуального життя літніх людей, як правило не помічається, або навіть заперечується в суспільстві. В той час, як дослідження свідчать, що для літніх людей позитивне сприйняття сексу та регулярне сексуальне життя необхідне для фізичного та психічного здоров’я.

Одне з останніх досліджень 2023 року показало, що літні люди часто відчувають сором і провину, обговорюючи свою сексуальність з іншими через дискримінацію, з якою вони стикаються. Але для них це важливо, без обговорення цих проблем їм складно зрозуміти, що вважається нормальною або «відповідною» сексуальною поведінкою для їхнього віку. Учасники дослідження висловили бажання жити повноцінно і дозволити собі сприймати себе як людей із сексуальними потребами та бажаннями.

Дослідники підкреслили необхідність подолати дискримінаційні погляди на необхідність та важливість сексуального задоволення для літніх людей. Медичні працівники замість того, щоб обговорити з літніми людьми їхні сексуальні занепокоєння бажання та страхи, пропонують їм препарати для підвищення потенції.

Сексуальні та романтичні уподобання змінюються з віком

Знайти любов у старшому віці часто передбачає зміну пріоритетів. Дослідження показують, що під час знайомств в Інтернеті літні люди під час вибору партнерів демонструють важливість емоційного зв’язку та здоров’я. Більшість людей похилого віку, насамперед, шукають веселого та співчутливого партнера.

Літні дорослі жінки, як показують дослідження, шукають партнерів, які були б чесними та брали участь у дозвіллі з ними, тоді як літні чоловіки шукають, перш за все, фізично привабливих партнерів, які можуть надавати емоційну підтримку.

Як показують дослідження, для деяких літніх пар сексуальні дії можуть займати менше місця у стосунках, ніж емоційний зв’язок, заснований на спільних інтересах, спілкуванні з друзями або подорожах.

Як констатується в дослідженні, зменшення сексуальної спонтанності, багато людей похилого віку сприймають позитивно. Планування сексуальних дій стає свідомим вибором, що призводить до того, що партнери нададуть перевагу задоволенню одне одного, водночас повідомляючи про сексуальні очікування та занепокоєння, які виникають у зв’язку з віковими фізичними змінами.

Як минулий досвід впливає на сприйняття нових романтичних стосунків

Травми минулого, проблеми зі здоров’ям і втрата попередніх партнерів впливають на майбутні стосунки. Наприклад, вдови та вдівці можуть боротися з почуттям провини перед померлим супутником чи супутницею життя.

Як свідчать дослідження, шлюб позитивно впливає на сприймання старінні, розлучені або овдовілі люди негативніше ставилися до старіння порівняно з тими, хто залишився у шлюбі. З іншого боку, ті, хто вступили у нові шлюбні стосунки, менш негативно ставилися до старіння, ніж ті, хто залишився неодруженим.

Багато людей завдяки минулому досвіду звертаються до спільного проживання як альтернативі повторному шлюбу. Літні жінки часто не хочуть виходити заміж повторно і натомість шукають супутника, з яким вони могли б зберегти свою автономію та фінансову незалежність.

Прагнення до любові, романтичних та сексуальних стосунків не знає вікових обмежень. З багатим життєвим досвідом, на який можна спиратися, шлях до пошуку кохання та прийняття сексуальності у зрілому віці може бути складним, але досяжним.

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