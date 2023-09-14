Як знизити холестерин в домашніх умовах без ліків: перевірені народні методи

Яка небезпека від підвищеного холестерину, що потрібно їсти та пити, щоб позбутися "поганого" холестерину у домашніх умовах, без медикаментів.

Чим небезпечний холестерин?

Холестерин - це жироподібна речовина, яка потрапляє до нашого організму із продуктами харчування, і також синтезується у печінці. Він є вкрай необхідним для нашого організму, бо входить у склад клітинних мембран, щоб синтезувати гормони та інші важливі речовини. Є «хороший» холестерин (ліпопротеїд високої щільності), який займається виведенням «поганого» холестерину (ліпопротеїду низької щільності), який є причиною проблем зі здоров’ям.

Наша печінка перероблює холестерин на різні типи, в залежності від потреби організму. Але надлишковий холестерин відкладається на стінках судин, через що утворюються бляшки, які перекривають судини. Таким чином перешкоджаючи крові потрапляти до головного мозку, серця та інших внутрішніх органів.

Таке відкладення холестерину називають атеросклерозом, він є причиною інфаркту, інсульту, ішемічної хвороби серця, також викликає підвищення ризику передчасної смерті. Також при підвищеному холестерині можуть утворюватися камені в жовчному міхурі та розвивається жовчно-кам’яна хвороба.

Підвищений холестерин: симптоми та норма холестерину

Якщо підвищення холестерину в організмі незначне, воно проходить без симптомів. Але коли відкладення на стінках судин стають великими, тим самим звужуючи артерії і не пропускаючи кров до внутрішніх органів та мозку, тоді виникають ускладнення. Зазвичай ці ускладнення проявляються з боку внутрішніх органів, серця та нервової системи.

Ознаками високого холестерину вважається:

сильний біль у тілі, важкість у ногах при невеликому навантаженні,

біль у суглобах,

біль у грудях,

холестеринові відкладення під шкірою – маленькі утворення жовтого кольору.

Щоб визначити, який рівень холестерину у крові, потрібно зробити лабораторний аналіз крові. Нормою «хорошого» та «поганого» холестерину у людини вважається, якщо:

Рівень ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ) становить до 3 ммоль/л та 1/8 ммоль у людей, які потрапили у групу ризику.

Рівень ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ) вище 1-1,2 ммоль/л.

Рівень загального холестерину повинен бути не вище 5 ммоль/л та 4-4,5 ммоль/ у людей, які мають ризик підвищення холестерину.

Як позбутися холестерину в домашніх умовах без ліків

Холестерин підвищується через неправильне харчування, зайві кілограми, вживання алкоголю та тютюнових виробів, стрес і спадковість. Також через хронічні серцево-судинні захворювання, підшлункової та щитовидної залози.

Є декілька способів, які допоможуть у боротьбі з високим холестерином у домашніх умовах.

Варто скоротити вживання харчового жиру, оскільки насичені жири прямо впливають на збільшення рівня холестерину. Потрібно менше вживати жирного м’яса, вершкового масла, сиру та рафінованої олії. Ці продукти можна замінити рибою, м’ясом птиці та нежирними кисломолочними продуктами. Не варто їсти багато яєць. Яйця містять високий рівень холестерину – до 275 мг у кожному. Якщо дуже хочеться, то можна вживати не більше 3 штук на тиждень, тоді організм самостійно зможе вивести надлишок холестерину з організму. Потрібно слідкувати за масою тіла. Чим більша маса вашого тіла, тим більше холестерину виробляє організм. Кожне збільшення маси тіла на півкілограма підвищує рівень холестерину на 2 рівня. Слід виконувати фізичні вправи. Інтенсивні фізичні вправи зменшать накопичення в артеріях «поганого» холестерину і збільшать рівень «хорошого». Не можна палити. Якщо викурювати по 20 цигарок на тиждень, то рівень холестерину в крові значно збільшується. А «хороший» холестерин при цьому у курців значно знижується.

Що обов’язково потрібно їсти, аби знизити холестерин

Зменшити високий рівень холестерину можна за рахунок харчування, його концентрацію зменшують окремі продукти. Оскільки деякі з них містять розчинну клітковину, яка пов’язує холестерин у кишківнику та виводить його, перш ніж він потрапить у кров. Інші містять поліненасичені жири, що знижують рівень «поганого» холестерину.

Кабачки. Завдяки вмісту пектину та клітковини кабачки поліпшують здоров’я серця, нормалізують рівень холестерину та кров’яний тиск. Пектин – тип розчинної клітковини, не дає потрапляти «поганому» холестерину в кров. Оскільки він прив’язується до холестерину ще у кишківнику і виводить його з організму разом з відходами, не даючи всмоктуватися в кров. Також завдяки вмісту вітаміну К, калію, та магнію, кабачки впливають на нормалізацію роботи серця.

Яблука. Якщо їсти два цілих яблука на день, це допоможе запобігти серцевому нападу та знизити рівень холестерину в крові. Оскільки цей фрукт містить у собі пектин, який прив’язує до себе «поганий» холестерин і виводить його з організму. Також пектин впливає, на мікрофлору кишечника, збільшуючи кількість здорових бактерій. Окрім яблук, пектин також міститься у апельсинах, моркві, персиках, винограді, полуниці.

Квасоля. Свіжа, зелена чи сушена квасоля має великий вміст розчинної клітковини, яка допомагає знижувати високий рівень холестерину. Щоб її перетравити, організмові потрібен час, тому після її вживання довше зберігається відчуття ситості. Квасоля корисна тим, кому потрібно знизити високий холестерин, і тим, кому потрібно схуднути.

Оливкова олія. Слід додати у свій щоденний раціон оливкову олію, горіхи та авокадо, які містять абсолютні, мононенасичені жири. Які знижують кількість «поганого» холестерину в крові, залишаючи недоторканним «хороший». Потрібно кожного дня вживати по 2 ст. ложки оливкової олії, щоб замінити нею інші жири.

Овес та ячмінь, які виводять холестерин та жири. У цільнозернових міститься бета глюкан – це розчинна клітковина, яка знижує рівень холестерину та ризик серцево-судинних захворювань. Розчинна клітковина утворює у кишківнику щільний гель, який прив’язується до надлишків холестерину та жирів, виводячи його з організму природнім шляхом.

Омега-3 жирні кислоти, що містить риба: лосось, тріска, скумбрія, форель. Ця речовина не синтезується організмом самостійно, тому дуже потрібна для його належного функціонування. Для цього потрібно вживати їжу, яка містить жирні кислоти, у тому числі насіння льону, листових салатах та морепродуктах. Щоб підтримати оптимальний рівень Омега-3, потрібно їсти 150 грамів жирної морської їжі не менше двох разів на тиждень або частіше.

Що потрібно пити, щоб знизити холестерин

Один з найефективніших способів знизити рівень холестерину, включити поживні напої у свій раціон.

Смузі з вівсяного молока. Так як овес багатий на вівсяну клітковину, то вівсяне молоко з ягодами бананом та шпинатом допоможе знизити рівень холестерину в крові.

Зелений чай, який містить антиоксиданти – катехінами. Які допомагають унормувати рівень «поганого» холестерину в крові. Чашка чи дві зеленого чаю можуть стати корисним доповненням до вашого здорового способу життя.

Цитрусові соки. Апельсини, грейпфрути та лимони багаті на розчинну клітковину, яка виводить зайвий холестерин з організму. Тому склянка соку зранку – це корисний та смачний спосіб розпочати свій день.

Мигдальне молоко має низький вміст насичених жирів, які провокують підвищення холестерину. Тому воно може стати прекрасною заміною для коров’ячого молока.

Смузі з насінням льону. Насіння льону багате на Омега-3, тому його сміливо можна додавати у смузі з фруктів та ягід, щоб упоратися з підвищеним холестерином.

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