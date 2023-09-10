Як знизити рівень цукру в крові: як зробити це швидко та безпечно

Які ознаки підвищення цукру у крові, які продукти споживати для його зниження, як знизити цукор в домашніх умовах

Яка норма цукру в крові

В ідеалі - 3,9- 5,6 ммоль/л. Якщо результат аналізу крові вищий за це значення, але менш як 6,9 ммоль/л, говорять про перед діабет. Перед діабет - – це стан, у якому рівень глюкози у крові підвищений, але ще настільки, щоб відповідати діабету. Такий стан часто зустрічається у людей із надмірною вагою, високим кров'яним тиском та високим рівнем холестерину.

Якщо вчасно не привести свій цукор в норму, розвинеться діабет II типу.

В чому різниця між діабетом I та II типів

Відомо, що цукровий діабет є захворюванням, яке пов'язане з порушенням засвоєння глюкози. А глюкозі, щоб вона змогла увійти в клітини, необхідний інсулін.

При діабеті I типу організм людини не виробляє інсулін. Діабет I типу є аутоімунним захворюванням, коли імунна система помилково атакує бета-клітини організму, які продукують інсулін в підшлунковій залозі, тому інсулін і не виробляється

Рівень інсуліну в організмі знижується, а потім і зовсім стає відсутнім, тому хворим доводиться самостійно його вводити.

При цукровому діабеті 2 типу клітини організму не реагують на інсулін, і клітини-мішені поглинають глюкозу з крові, бо їх рецептори до інсуліну не чутливі.

Тримати цукор у встановлених нормах важливо для усіх, тим, у кого виявлений предіабет, щоб не розвинувся діабет, діабетикам, щоб не було ускладнень, здоровим людям, щоб не захворіти на цю важку хворобу.

Ознаки підвищеного рівня цукру в крові

Як стверджують експерти те, що рівень цукру в крові підвищений, можна визначити за такими ознаками:

проблеми зі шлунком,

безсилля,

підвищена спрага,

нервові проблеми,

постійне почуття голоду,

хронічна інфекція,

нечіткий зір,

порізи, рани та синці гояться повільно,

хронічна втома,

часті сечовипускання, особливо протягом ночі,

швидка втрата чи набір ваги,

сухість шкіри, лущення, схильність до грибкових уражень та поява гнійників,

підвищення потовиділення та зниження температури тіла,

зниження лібідо,

порушення роботи кишківника,

часте підвищення артеріального тиску,

неприємний запах із рота, проблеми із зубами,

нетримання сечі,

погана регенерація ран та порізів.

Які продукти знижують рівень цукру в крові

Найголовніше, потрібно повністю переглянути свій раціон.

Насамперед виключити вуглеводи, додати до раціону нежирні сорти риби та м'яса, горіхи, цілісні злаки, авокадо, цитрусові, чорну смородину, зелені овочі, гарбуз, редис, ріпу, буряк.

Віддавати перевагу корисним ненасиченим жирам - оливкову олію, лосось, оливки, горіхи, особливо сирі мигдальним та волоським, авокадо.

Їсти потрібно невеликими порціями, але часто, перекушувати краще жменею горіхів, несолодкими фруктами та овочевими салатами, склянкою нежирного кефіру.

Пити 2-3 літри чистої води на день, також можна пити несолодкий зелений чай та трав'яні збори.

Продукти, які рекомендують для щоденного меню, щоб знизити рівень цукру в крові:

цитрусові,

фрукти (авокадо, вишня, яблука кисло-солодкі),

овочі зеленого кольору (кабачки, патисони, капуста, огірки, спаржева квасоля, шпинат тощо),

топінамбур, містить інулін,

ріпа,

часник,

свіжа зелень,

гарбузове та соняшникове насіння,

спеції,

морепродукти; нежирна риба,

соєві сири,

бобові,

злаки.

Продукти та напої, які абсолютно заборонено вживати за цукрового діабету

жирні сорти м'яса, риби та птиці та будь-які страви з них,

копченості, ковбаси, консерви,

ікра риби,

молочні та кисломолочні продукти з високим відсотком жирності та страви з них,

соління, маринади, гострі соуси,

манка, рис, макаронні вироби,

хлібобулочні вироби; кондитерські вироби,

будь-які газовані та солодкі напої.

Як знизити цукор у крові домашніми способами: народні методи

Знизити рівень цукру допоможе:

Склянка натурального кабачкового, гарбузового соку або смузі з селери.

Якщо замінити каву цикорієм, його потрібно залити гарячою водою, дати настоятися 1-2 години та випивати натще перед їдою.

Чай із шипшини - залийте свіжі або сушені ягоди окропом і настоюйте протягом 12 годин.

Вівсяний відвар також добре знижує цукор. Проваріть вівсяні пластівці на водяній бані, а «бульйон» залиште настоюватися в темному місці 5-7 годин

Квашена капуста та її сік – чудовий засіб, який допоможе знизити цукор швидко та смачно.

Склянка нежирного кефіру з щіпкою кориці - екстрений засіб для зниження рівня цукру в крові. Рекомендується випивати натще до їжі або на ніч, за годину до сну.

Гречана крупа. Її потовкти, залити кефіром, залишити на ніч. Вранці випити натще.

Насіння льону у порошку залити кип'ячено водою, настояти 40 хвилин. Додати у відвар половину соку лимона. Розмішати, випити настій, не проціджуючи.

Стручкову квасолю залити окропом, підігріти на пару 20 хвилин. Настояти годину, далі процідити. Приймати до їди 3 десь у день.

Лавровий лист залити склянкою окропу. Настояти в термосі добу. Випивати за пів години до їди четверті склянки 3 рази на день.

Настої та відвари з різноманітних трав - бруньок бузку, коріння кульбаби та лопуха, листя чорниці, смородини та молодої кропиви. Настоювати трав'яні відвари найкраще у темному та прохолодному місці.

Допомогти знизити рівень цукру в крові допоможе здоровий образ життя. Насамперед їжте продукти, які допомагають знизити рівень цукру в крові, по більше клітковини, контролюйте кількість вуглеводів, свою вагу, пийте багато рідини. Регулярно займается фізичною активністю, уникайте стресів.

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