Як знизити рівень холестерину: 5 простих кроків

У багатьох випадках нелікований високий рівень холестерину з часом може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям, збільшуючи ризик серцевих захворювань, інсульту та ранньої смерті.

Кілька змін у ваших дієтичних звичках можуть зменшити ризик.

Які звички і зміни у раціоні дозволять вам знизити рівень холестерину?

Почніть свій день з вівсянки

Якщо ви хочете починати кожен день в хорошому настрої, спробуйте снідати вівсянкою.

Бета-глюкан - це розчинна клітковина, яка міститься у вівсянці, що допомагає знизити рівень холестерину і може викликати відчуття ситості.

Збільште споживання ненасичених жирів

Хоча насичені жири можуть підвищити рівень холестерину, додавання в раціон ненасичених жирів може мати зворотний ефект.

Ненасичені жири насправді корисні, оскільки знижують загальний рівень холестерину і кров'яний тиск, одночасно забезпечуючи організм енергією.

Риба, що багата Омега-3, така як лосось, скумбрія та тунець; горіхи, такі як мигдаль, бразильські горіхи та волоські горіхи; і рослинні олії, включаючи соняшникову, оливкову, кукурудзяну та горіхову олію, є хорошими джерелами ненасичених жирів.

Дотримуйтесь більше вегетаріанських джерел білка

Якщо ви зазвичай їсте м’ясну їжу, додавання ще декількох вегетаріанських або веганських страв у ваш план харчування може допомогти швидко контролювати рівень холестерину.

Вегетаріанський спосіб життя не тільки допомагає скинути зайві кілограми, а й знижує рівень холестерину, пишуть у дослідженны, опублікованому в американському журналі клінічного харчування.

При цьому, ризик таких проблем із серцем, як високий кров'яний тиск та хвороби серця, може бути значно знижений.

Збільште споживання клітковини

Це не тільки наповнення клітковиною, але і чудовий спосіб посприяти зниженню рівня холестерину.

Клітковина в цільнозернових продуктах, квасолі, горіхах, насінні, фруктах та овочах відома тим, що допомагає знизити рівень холестерину і повинна бути частиною вашого різноманітного раціону.

Загалом, ви прагнете до того, щоб якомога більше багати клітковиною ... Розчинні волокна є потужними, оскільки вони здатні поглинати холестерин у кров, зокрема вони можуть зв'язуватися з холестерином у кишечнику та перешкоджають його всмоктуванню.

Спробуйте періодичне голодування

Якщо у вас високий рівень холестерину, переривчасте голодування може бути найпростішим способом швидко довести ваші показники холестирину до здорової території.

Попередні дослідження показують, що переривчасте голодування може бути стратегією зниження загального холестерину та поганого (поганого) холестерину ЛПНЩ та підвищення хорошого холестерину.

Якщо ви збираєтесь включити голодування у свій розпорядок дня, Блатнер зауважує, що період голодування 16–8, коли ви їсте вісім годин і п’єте лише воду протягом 16 років, є популярним і стійким методом для багатьох людей.

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