Як знизити ризик депресії за допомогою харчування

Минулої весни гриби привернули увагу за їхню роль у профілактиці багатьох захворювань, але виявилося, що вони також можуть значно покращити ваше емоційне здоров’я.

У дослідженні, опублікованому в Journal of Affective Disorders, дослідники вивчили дані про 24 тис. дорослих людей США, відстежуючи їхні харчові звички та зміни психічного здоров’я протягом 11 років. Вони виявили, що ті, хто їв більше грибів, мали на 43% менший ризик розвитку депресії за цей період часу порівняно з людьми, які взагалі не їли гриби.

Вживання грибів може знизити ризик депресії

Причина, ймовірно, пов’язана з численними біологічно активними сполуками, які містяться в грибах у надлишку, включаючи вітамін B12, антиоксиданти та протизапальні амінокислоти, які в минулому були пов’язані зі зниженням депресії та тривожності, за словами провідного дослідника Медичного коледжу штату Пенсильванія Джібріла Ба.

"Високий рівень цих сполук може знизити ризик окислювального стресу, і, у свою чергу, це може зменшити симптоми депресії", — сказав він.

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Окислювальний стрес – це дисбаланс в організмі, який виникає, коли ви виробляєте занадто багато так званих вільних радикалів, які викликають запалення, і в організмі не вистачає антиоксидантів, щоб протидіяти їм. Ось чому вживання продуктів з високим вмістом антиоксидантів покращує ваше здоров’я, оскільки дозволяє знизити рівень окисного стресу.

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Хоча гриби, здається, мають такий ефект у профілактичний спосіб, Ба каже, що невідомо, чи буде корисним їсти гриби, коли у вас уже є депресія. Ба і його колеги-дослідники спробували визначити масштаб цієї стратегії, попросивши кількох учасників з депресією замінити червоне або оброблене м'ясо грибами для численних страв. Однак вони не виявили помітного зменшення симптомів депресії, тому можливо, що гриби є скоріше тактикою профілактики, ніж додатковим підходом до лікування.

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Якщо ви хочете отримати переваги грибів, але вам не подобається смак, є інші варіанти, які містять основну сполуку, яку виділяє Ба, амінокислоту, яка називається ерготіонеїном. Хоча гриби - особливо гливи - є найкращим джерелом, інші продукти, що містять їх, включають печінку, нирки, чорну та червону квасолю та вівсяні висівки.

"Ерготіонеїн можна отримати тільки з їжею", - говорить Ба.

Тож їжте гриби. Вони запобігають окислювальному стресу та знизять ризикдепресії.

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