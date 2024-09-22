Як знизити ризик серцевого нападу: вчені вказали на 5 складових

За даними Центру США з контролю і профілактики захворювань (CDC), один із 5 серцевих нападів проходить безслідно.

Причиною серцевого нападу, що пов’язаний з нестачею кровопостачання серцевого м’яза, зазвичай, є атеросклеротичні бляшки артерії, що живить серце. Одним із способів знизити ризик появи хвороб серця може стати правильне харчування. У тому числі, дуже важливо стежити за тим, які напої протягом дня вживає людина,

Про це пише Eat This.

Газована вода

Головна небезпека соодкої газованої води полягає в надмірному вмісті цукру.

“Дослідження показали, що солодкі напої можуть збільшити ризик серцевих захворювань, які є основною причиною серцевих нападів”, – говорить доктор медичних наук і сертифікований лікар профілактичної медицини Седріна Колдер (США). Результати досліджень опубліковані в науковому журналі Harvard Helth Publishing.

Кава

Чашка кави може допомогти не тільки прокинутися вранці, але і знизити ризик серцевої недостатності. Проте вживання понад 6 горняток, навпаки, підвищує кількість жирів в крові і збільшити ризик нападу. Про це йдеться в науковій статті журналу Clinical Nutrition.

Енергетичні напої

За словами лікарки, енергетики підвищують кров’яний тиск і порушують серцевий ритм, що може привести до небезпечних наслідків.

"Загрозливі симптоми можуть проявитися у людей, які або п’ють велику кількість енергетичних напоїв за короткий період часу, або вживають їх разом з алкоголем або іншими речовинами”, – додає Колдер.

Алкоголь

Про шкоду алкоголю на печінку знають багато. Але ті, хто п’є багато спиртних напоїв, більш схильний до і захворювань серцево-судинної системи. Згідно з дослідженнями групи вчених університету Гопкінса, алкоголь для жінок набагато небезпечніший, ніж для чоловіків. За даними вчених, вони піддаються набагато більш високому ризику розвитку серцевих захворювань.

Молочні коктейлі

Ці напої-десерти містять не тільки багато цукру, але і насичених жирів.

“Дослідження показують, що лише один прийом їжі з високим вмістом жирів може викликати серцеві захворювання у деяких людей”, – говорить Колдер.

Нагадаємо, вчені попередили, що чашка кави або шоколадний батончик не допоможуть у поповненні запасів енергії на довгий термін.

Читайте також: