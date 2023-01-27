Як знизити шанси мати деменцію: ефективні поради

Деменція – це синдром, який розвивається внаслідок різних хвороб і при якому відбувається деградація пам'яті, мислення, поведінки та здатності виконувати щоденні дії.
За даними ВООЗ, щороку деменція вражає понад 10 млн людей і вона не є нормальним процесом старіння (як багато хто вважає).
Про це пише uahealth в Instagram.
Що я можу зробити зараз, щоб у старості не страждати на деменцію?
Деменція не є автоматичною складовою старості. Це не норма!
Деменція розвивається поступово і має 3 стадії:
Початкова:
- загальна забудькуватість,
- втрата рахунку часу,
- порушення орієнтації у знайомій місцевості.
Середня стадія:
- забудькуватість щодо недавніх подій та імен людей,
- порушення орієнтації вдома,
- поведінкові труднощі (наприклад безцільне ходіння, задавання одних і тих самих питань по колу тощо).
Пізня стадія:
- втрата орієнтації в часі та просторі,
- проблеми з впізнаванням родичів та друзів,
- поведінкові зміни, які можуть посилюватись і включати агресивність.
Дослідження виділяють 12 факторів ризику розвитку деменції, і на деякі з них ти можеш вплинути вже зараз. Перевір їх і починай працювати.
12 факторів, які сприяють розвитку деменції в старості
- Низька фізична активність.
- Паління.
- Надмірне вживання алкоголю.
- Забрудненість повітря (тут спірно, але дані кажуть, що проживання в межах 50 метрів від головних доріг може підвищити ризик розвитку деменції на 7%, хоча прямий зв’язок не доведено)
- Травми голови.
- Низький рівень соціальної активності: соціальна взаємодія покращує когнітивний резерв мозку.
- Низький рівень освіченості.
- Надмірна вага: люди з індексом маси тіла вище 30 мають підвищений ризик розвитку деменції в похилому віці.
- Підвищений кров’яний тиск.
- Діабет 2-го типу.
- Ігнорування депресії
- Порушення слуху (використання слухового апарату в разі порушення слуху знижує ризик розвитку деменції).
Вчені вважають, що ці фактори відповідають за 35% ризику. Тобто працюючи з кожним із них, ти можеш знизити ризик виникнення деменції в майбутньому на третину. Інші 65% людині поки непідконтрольні, але науковці працюють.
Раніше ми писали про вісім ознак деменції і про те як розпізнати хворобу на ранній стадії.
Також існують симптоми деменції можна розпізнати за десять років до хвороби. Такими є висновки вчених.
До того ж знайдено народні методи лікування деменції. Вчені дізналися більше про напій, який може сповільнити розвиток хвороби
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