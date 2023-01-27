Як знизити шанси мати деменцію: ефективні поради

Деменція – це синдром, який розвивається внаслідок різних хвороб і при якому відбувається деградація пам'яті, мислення, поведінки та здатності виконувати щоденні дії.

За даними ВООЗ, щороку деменція вражає понад 10 млн людей і вона не є нормальним процесом старіння (як багато хто вважає).

Про це пише uahealth в Instagram.

Що я можу зробити зараз, щоб у старості не страждати на деменцію?

Деменція не є автоматичною складовою старості. Це не норма!

Деменція розвивається поступово і має 3 стадії:

Початкова:

загальна забудькуватість,

втрата рахунку часу,

порушення орієнтації у знайомій місцевості.

Середня стадія:

забудькуватість щодо недавніх подій та імен людей,

порушення орієнтації вдома,

поведінкові труднощі (наприклад безцільне ходіння, задавання одних і тих самих питань по колу тощо).

Пізня стадія:

втрата орієнтації в часі та просторі,

проблеми з впізнаванням родичів та друзів,

поведінкові зміни, які можуть посилюватись і включати агресивність.

Дослідження виділяють 12 факторів ризику розвитку деменції, і на деякі з них ти можеш вплинути вже зараз. Перевір їх і починай працювати.

12 факторів, які сприяють розвитку деменції в старості

Низька фізична активність.

Паління.

Надмірне вживання алкоголю.

Забрудненість повітря (тут спірно, але дані кажуть, що проживання в межах 50 метрів від головних доріг може підвищити ризик розвитку деменції на 7%, хоча прямий зв’язок не доведено)

Травми голови.

Низький рівень соціальної активності: соціальна взаємодія покращує когнітивний резерв мозку.

Низький рівень освіченості.

Надмірна вага: люди з індексом маси тіла вище 30 мають підвищений ризик розвитку деменції в похилому віці.

Підвищений кров’яний тиск.

Діабет 2-го типу.

Ігнорування депресії

Порушення слуху (використання слухового апарату в разі порушення слуху знижує ризик розвитку деменції).

Вчені вважають, що ці фактори відповідають за 35% ризику. Тобто працюючи з кожним із них, ти можеш знизити ризик виникнення деменції в майбутньому на третину. Інші 65% людині поки непідконтрольні, але науковці працюють.

Раніше ми писали про вісім ознак деменції і про те як розпізнати хворобу на ранній стадії.

Також існують симптоми деменції можна розпізнати за десять років до хвороби. Такими є висновки вчених.

До того ж знайдено народні методи лікування деменції. Вчені дізналися більше про напій, який може сповільнити розвиток хвороби

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