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Як знизити шанси мати деменцію: ефективні поради

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
2497
Час на прочитання
2 хв
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Як знизити шанси мати деменцію: ефективні поради

Фото: pixabay.com

Деменція – це синдром, який розвивається внаслідок різних хвороб і при якому відбувається деградація пам'яті, мислення, поведінки та здатності виконувати щоденні дії.

За даними ВООЗ, щороку деменція вражає понад 10 млн людей і вона не є нормальним процесом старіння (як багато хто вважає).

Про це пише uahealth в Instagram. 

Що я можу зробити зараз, щоб у старості не страждати на деменцію?

Деменція не є автоматичною складовою старості. Це не норма!

Деменція розвивається поступово і має 3 стадії:

Початкова: 

  • загальна забудькуватість,
  • втрата рахунку часу,
  • порушення орієнтації у знайомій місцевості. 

Середня стадія:

  • забудькуватість щодо недавніх подій та імен людей,
  • порушення орієнтації вдома,
  • поведінкові труднощі (наприклад безцільне ходіння, задавання одних і тих самих питань по колу тощо). 

Пізня стадія:

  • втрата орієнтації в часі та просторі,
  • проблеми з впізнаванням родичів та друзів, 
  • поведінкові зміни, які можуть посилюватись і включати агресивність. 

Дослідження виділяють 12 факторів ризику розвитку деменції, і на деякі з них ти можеш вплинути вже зараз. Перевір їх і починай працювати. 

12 факторів, які сприяють розвитку деменції в старості 

  • Низька фізична активність.
  • Паління.
  • Надмірне вживання алкоголю.
  • Забрудненість повітря (тут спірно, але дані кажуть, що проживання в межах 50 метрів від головних доріг може підвищити ризик розвитку деменції на 7%, хоча прямий зв’язок не доведено)
  • Травми голови. 
  • Низький рівень соціальної активності: соціальна взаємодія покращує когнітивний резерв мозку.
  • Низький рівень освіченості.
  • Надмірна вага: люди з індексом маси тіла вище 30 мають підвищений ризик розвитку деменції в похилому віці.
  • Підвищений кров’яний тиск.
  • Діабет 2-го типу.
  • Ігнорування депресії
  • Порушення слуху (використання слухового апарату в разі порушення слуху знижує ризик розвитку деменції). 

Вчені вважають, що  ці фактори відповідають за 35% ризику. Тобто працюючи з кожним із них, ти можеш знизити ризик виникнення деменції в майбутньому на третину. Інші 65% людині поки непідконтрольні, але науковці працюють. 

Раніше ми писали про вісім ознак деменції і про те як розпізнати хворобу на ранній стадії

Також існують симптоми деменції можна розпізнати за десять років до хвороби. Такими є висновки вчених. 

До того ж знайдено народні методи лікування деменції. Вчені дізналися більше про напій, який може сповільнити розвиток хвороби

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Дата публікації
Перегляди
2497
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