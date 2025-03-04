Як знизити високий холестерин: вчені назвали найкращий фрукт

Високий рівень холестерину — це серйозна загроза для здоров’я, адже довгий час він може не проявляти себе жодними симптомами, поки не виникнуть небезпечні ускладнення, такі як закупорка судин, що суттєво підвищує ризик серцево-судинних захворювань. Щоб уникнути подібних наслідків, лікарі рекомендують насамперед звернути увагу на раціон харчування. Одним із найпростіших і водночас ефективних способів природного зниження рівня холестерину є регулярне вживання яблук.

За даними експертів Harvard Health, саме яблука є одним із найкращих фруктів для зниження показників холестерину. Їх користь пояснюється високим вмістом розчинної клітковини, особливо пектину, який діє як природний блокатор всмоктування холестерину в кишечнику, не дозволяючи йому потрапляти в кровотік. Вчені встановили, що пектин, який міститься саме в яблуках, відзначається найбільш вираженим ефектом у боротьбі з підвищеним рівнем «поганого» холестерину — ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ). “Пектин, що міститься саме в яблуках, має найбільш виражену здатність боротися з високим рівнем холестерину”, – зробили висновок вчені

За інформацією лікарів із Дослідницького центру Mayo Clinic, розчинна клітковина в яблуках допомагає знижувати концентрацію ЛПНЩ у крові, що безпосередньо сприяє профілактиці атеросклерозу. Для отримання користі медики рекомендують споживати щонайменше від п’яти до десяти грамів клітковини на добу.

Додаткові переваги яблук підтверджує і Клівлендська клініка, зазначаючи, що ці фрукти не лише допомагають боротися з високим холестерином, але й сприяють нормалізації артеріального тиску, підтримують стабільний рівень цукру в крові, а також покращують стан мікрофлори кишечника, що важливо для загального зміцнення організму.

Окрему увагу привертає дослідження, проведене у 2019 році та опубліковане в «Американському журналі клінічного харчування» (The American Journal of Clinical Nutrition). Науковці вивчали вплив сорту яблук Renetta Canada (Канадський ренет) і дійшли висновку, що регулярне споживання двох великих яблук із високим вмістом поліфенолів протягом восьми тижнів сприяє помітному зниженню рівня «поганого» холестерину, при цьому рівень «хорошого» холестерину залишався незмінним. Фахівці пояснюють це тим, що в яблуках міститься велика кількість антиоксидантів та поліфенолів — біологічно активних речовин, які не лише позитивно впливають на стан серцево-судинної системи, а й можуть допомагати захищати організм від розвитку деяких онкологічних захворювань.

Звичайний продукт, який знижує рівень холестерину

Отже, згідно з результатами інших досліджень, вживання декількох яблук щодня здатне знизити рівень холестерину на 5–8%, що є значним показником для продукту рослинного походження. Яблука, особливо не надто солодких сортів, є науково доведеним, доступним і смачним способом боротьби з підвищеним холестерином, підтримки роботи серця та загального зміцнення здоров’я.

Для досягнення позитивного ефекту рекомендується вживати два яблука середнього розміру щодня. Важливо споживати яблука разом зі шкіркою, оскільки вона містить значну кількість клітковини та поліфенолів, які мають антиоксидантні властивості та сприяють зміцненню здоров'я серця. Крім того, яблука можна додавати до різних страв, таких як салати, вівсянка або смузі, що урізноманітнить раціон та забезпечить додаткові поживні речовини.

Читайте також: