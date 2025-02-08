Як знову не набрати вагу після схуднення

Усі мріють схуднути раз і назавжди, проте часто трапляється так, що вага повертається знову.

Після втрати ваги багато людей стикаються з її поверненням. Іноді обсяги тіла стають навіть більшими, ніж до дієти. Дослідження показують, що люди на дуже низькокалорійній дієті відновлюють від 26% до 121% втраченої ваги вже за п'ять років.

Щоб вага не поверталася - дотримуйтеся простих правил

Щотижневі зважування

Зважування хоча б раз на тиждень спонукає людей контролювати вагу довше. Однак не варто пропускати сніданки. Потрібно також приймати їжу тільки з помірним вмістом жиру і кожен день робити хоча б невеликі фізичні вправи.

Плануйте збої

Визнайте, що ваша дієта буде давати збій, наприклад, на свята. Сплануйте способи успішного подолання цих збоїв. Наприклад, передчасна втрата кількох зайвих кілограмів може скорегувати додаткову вагу, яку можна набрати в цих випадках.

Або, якщо ви збираєтеся на шашлики, візьміть із собою більш здоровий варіант (наприклад, овочеві шашлики), щоб у вас був менш калорійний варіант.

Будьте активні

Фізична активність є найбільш важливим фактором для утримання ваги. Найкращою фізичною активністю для підтримки втрати ваги є та, яку ви любите робити найбільше.

Снідайте й зосередьтеся на клітковині

Одне з досліджень показало, що майже 97% людей, які худнули, щодня снідали.

Інше дослідження також показало, що люди, які щодня їли багато овочів та продуктів з високим вмістом клітковини, таких як цільнозерновий хліб, коричневий рис та овес, частіше уникали повторного набору ваги.

Збалансоване харчування

Насправді для того, щоб схуднути, не потрібні жодні дієти, достатньо збалансовано харчуватися, щоб організм отримував усі необхідні нутрієнти. Коли ви харчуєтеся збалансовано, ви не переїдаєте, у вас не виникає "перекосів" та бажання їсти постійно їсти солодощі, вироби з тіста або фастфуд.

Правильне харчування та спорт мають стати звичкою та способом життя, тоді ви не матимете проблем із зайвою вагою. Якщо для схуднення ви обираєте дієту, великий дефіцит калорій, то будьте готові, що після повернення до звичного режиму харчування, повернуться і скинуті кілограми.

Раніше ми писали про продукти та напої, від яких росте живіт. Більше про це читайте у новині.

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