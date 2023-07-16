Як знову заснути після різкого пробудження серед ночі: поради експерта

Що робити, якщо прокинувся посеред ночі та далі не можеш заснути

Під час війни багато українців прокидаються посеред ночі через звуки вибухи та не можуть заснути до ранку. Не дає спати та змушує прокидатися і нестерпна жара. Людина не висипається, імунітет падає, зростає загроза загострення хронічних хвороб.

У такому випадку лікар, фахівець зі сну Майкл Бреус рекомендує використовувати певну техніку дихання, яка допомагає знизити частоту серцевих скорочень та швидко засинати. Це практика "4-7-8" базується на стародавній йогічній техніці під назвою пранаяма, яка допомагає контролювати власне дихання.

Техніка виконання практики дихання 4-7-8:

Всі кроки техніки повинні виконуватися в циклі одного вдиху.

Для початку потрібно повністю видихнути через рот.

Далі потрібно безшумно вдихнути через ніс.

Потім потрібно затримати дихання на сім секунд.

Видихнути ротом протягом восьми секунд.

Повторити цю схему протягом чотирьох повних вдихів.

Як стверджують експерти, регулярне використання цієї техніки допомагає швидко заснути. Причина в тому, під час виконання вправи 4-7-8 розум і тіло зосереджуються на регуляції дихання, а не на повторюванні тривожних думок.

Найважливішою частиною цієї вправи є затримка дихання на сім секунд.

Згідно з дослідженнями, повільне контрольоване дихання сприятливо впливає на серцево-судинну систему та параметри вегетативної нервової системи.

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