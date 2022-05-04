Як зробити мамографію безкоштовно

Рання діагностика значно підвищує шанси на одужання та надає можливість врятувати життя.

Нині медичні заклади продовжують працювати і проводити планові дослідження, в тому числі і мамографію.

Зазвичай мамографію призначають жінкам у віці від 40 років і старше. Обстеження молочних залоз жінок можна пройти в медичних закладах, які уклали договір з Національною службою здоров’я на пакет “Мамографія”.

За потреби або за медичними показами жінки у віці до 40 років можуть зробити мамографію в поліклініках, які надають амбулаторну допомогу та мають необхідне обладнання та уклали договір з НСЗУ на пакет “Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація в амбулаторних умовах”.

Щоб пройти цю діагностику безоплатно, треба мати направлення від сімейного лікаря чи лікаря з надання спеціалізованої медичної допомоги.

Із направленням від лікаря потрібно прийти в медичний заклад, який надає послуги за пакетом “Мамографія”. Адресу закладу підкаже оператор контакт-центру за номером 16-77.

УНІАН

Що входить у послугу мамографії

консультація лікаря перед дослідженням для виявлення протипоказань;

рентгенографічне дослідження молочних залоз у двох проекціях, додатков проекції, прицільний знімок;

аналіз та опис результатів і за необхідності рекомендації щодо наступного дослідження;

запис результатів обстеження на цифровий носій.

Попередньо перед візитом в обраний медзаклад для проведення обстеження, радимо зателефонувати і уточнити, чи є там необхідне обладнання і фахівці. Контакти всіх медичних закладів є у відкритому доступі на їхніх вебсайтах чи сторінках місцевої влади.

Нагадаємо, під час лікування в стаціонарі призначене лікарем ультразвукове дослідження роблять безплатно. Як і решта необхідних обстежень, ультразвукове дослідження входить до відповідного пакету послуг. Тож зробити обстеження можна відразу в тій самій лікарні, де лікується пацієнт.

Контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану, повідомляє МОЗ.