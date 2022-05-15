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Як зробити щеплення дитині, якщо ви поїхали з дому

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Як зробити щеплення дитині, якщо ви поїхали з дому

Фото: Associated Press

В умовах війни особливо уважно слід дотримуватись календаря профілактичних щеплень і намагатись не пропускати планову вакцинацію. 

Всі, хто зараз покинув свої домівки або не мають можливості звернутись до лікаря, з яким було укладено декларацію, можуть отримати необхідні щеплення у найближчому медичному закладі. 

Про це повідомили у МОЗ.

Послуга з вакцинації дитини може бути надана в будь-якому медичному закладі, де є вакцини. Для цього не потрібно укладати нову декларацію із педіатром (лише за бажанням).

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Якщо дитина буде довго перебувати в даному населеному пункті, рекомендовано укласти декларацію для полегшеного доступу до медичних послуг.

МОЗ детальніше інформує про кожну з інфекцій, а також коли необхідно робити вакцинацію. Не нехтуйте своєю безпекою в умовах війни.

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