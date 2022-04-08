Як зробити УЗД в умовах воєнного стану

Необхідність проведення УЗД визначає сімейний або ваш лікуючий лікар.

Попри війну важливо стежити за станом свого здоров’я та вчасно звертатися до лікаря. Якщо ви в безпеці, піклуйтеся про себе та не відкладайте лікування на потім.

МОЗ інформує, як зробити ультразвукову діагностику (УЗД) безкоштовно в умовах воєнного стану.

Необхідність проведення УЗД визначає сімейний або ваш лікуючий лікар. За потреби він створить електронне або паперове направлення на обстеження.

Якщо ви змінили місце проживання, можете звернутися до лікаря первинної медичної допомоги у лікарні за вашим теперішнім місцем проживання і отримати допомогу та, за потреби, — направлення на УЗД.

З направленням УЗД можна зробити безоплатно у будь-якому закладі, який має договір з НСЗУ за відповідним пакетом, а також обладнання та фахівця.

Дізнатися адресу та контакти найближчого закладу можна у лікаря, який виписує направлення, або за номером телефону контакт-центру НСЗУ 16-77.

Перед тим, як відвідати медзаклад, варто зателефонувати та уточнити, чи є УЗД-апарат та лікар, який проводить таку діагностику. Якщо є — записатись.

Якщо людина перебуває у невідкладному стані, то в лікарні УЗД роблять безоплатно і без направлення.

Під час лікування в стаціонарі призначене лікарем ультразвукове дослідження роблять безоплатно. Як і решта необхідних обстежень, ультразвукове дослідження входить до відповідного пакету послуг. Тож зробити обстеження можна відразу в тій самій лікарні, де лікується пацієнт.

Контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану, повідомляє МОЗ.