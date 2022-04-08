Як зробити УЗД в умовах воєнного стану

Необхідність проведення УЗД визначає сімейний або ваш лікуючий лікар.
Попри війну важливо стежити за станом свого здоров’я та вчасно звертатися до лікаря. Якщо ви в безпеці, піклуйтеся про себе та не відкладайте лікування на потім.
МОЗ інформує, як зробити ультразвукову діагностику (УЗД) безкоштовно в умовах воєнного стану.
- Необхідність проведення УЗД визначає сімейний або ваш лікуючий лікар. За потреби він створить електронне або паперове направлення на обстеження.
- Якщо ви змінили місце проживання, можете звернутися до лікаря первинної медичної допомоги у лікарні за вашим теперішнім місцем проживання і отримати допомогу та, за потреби, — направлення на УЗД.
- З направленням УЗД можна зробити безоплатно у будь-якому закладі, який має договір з НСЗУ за відповідним пакетом, а також обладнання та фахівця.
- Дізнатися адресу та контакти найближчого закладу можна у лікаря, який виписує направлення, або за номером телефону контакт-центру НСЗУ 16-77.
- Перед тим, як відвідати медзаклад, варто зателефонувати та уточнити, чи є УЗД-апарат та лікар, який проводить таку діагностику. Якщо є — записатись.
- Якщо людина перебуває у невідкладному стані, то в лікарні УЗД роблять безоплатно і без направлення.
Під час лікування в стаціонарі призначене лікарем ультразвукове дослідження роблять безоплатно. Як і решта необхідних обстежень, ультразвукове дослідження входить до відповідного пакету послуг. Тож зробити обстеження можна відразу в тій самій лікарні, де лікується пацієнт.
Контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану, повідомляє МОЗ.