Як зробити волосся блискучим та гладеньким за допомогою копійчаного засобу

Ацетилсаліцилова кислота відома, в першу чергу, як лікарський засіб. Її використовують як протизапальний, знеболювальний і жарознижувальний засіб. Однак на лише цим корисний аспірин, існує багато нетрадиційних методів застосування аспірину. Аспірин використовують і в косметології.

Розповідаємо, чим корисний аспірин для волосся і як його використовувати для його росту правильно.

В певних випадках аспірин корисний для волосся тому, що:

запобігає передчасному випадінню волосся,

відновлює пошкоджені ділянки волосинок,

повертає природний блиск волосся,

прибирає жирний вигляд,

надає обсяг волоссям,

в деяких випадках ефективний у боротьбі з лупою.

Як зробити правильну маску з аспірином для волосся

Якщо ви часто використовуєте фен, праску або плойку та маєте через це пошкоджену структуру волосся, ця маска ідеально для вас підійде. Найкраще використовувати за основу звичайний кефір.

Для приготування маски одну таблетку подрібнити та змішати з одним стаканом кефіру. Розподіліть маску плавними рухами по всій довжині волосся, накрити голову целофановим пакетом, загорнути у рушник і залишити на 20-30 хвилин. Робити процедуру 2 рази на тиждень, протягом декількох місяців.

Чи можна додавати аспірин до шампуню

В інтернеті можна знайти поради щодо додавання аспірину в шампунь. Але, як стверджують експерти шампунь з аспірином змішувати насправді небезпечно, оскільки в складі шампунів як правило, є безліч добавок — барвників, парабенів, сульфатів тощо. Важко передбачити результат хімічної реакції. Тому ацетилсаліцилова кислота в шампунь додається тільки в одному випадку — якщо він зроблений самостійно, виключно з натуральних інгредієнтів.

Аспірин для росту волосся: як використовувати

Деякі трихологи рекомендують використовувати аспірин для профілактики облисіння.

На ранніх етапах облисіння аспірин буде досить ефективним та недорогим розв'язанням проблеми.

Для цього потрібно подрібнити 2-3 таблетки аспірину до порошку та масажними рухами протягом 3-5 хвилин втирати його в шкіру голови. Заздалегідь потрібно приготувати відвар ромашки, дочекатися, коли він охолоне до кімнатної температури. Після втирання аспірину ретельно промити волосся теплою проточною водою та обполоснути готовим відваром ромашки. Курс складається з 10-12 процедур на місяць. Не варто збільшувати кількість таблеток і тривалість процедури, оскільки можна отримати хімічний опік шкіри.

Чи ефективний аспірин проти лупи

Лупа може виникнути з багатьох причин, в тому числі й через зараження грибковими інфекціями. Аспірин в такому разі сам по собі не позбавляє від грибка. Для цього існують спеціальні препарати й лікувальні шампуні. Аспірин проти лупи можна застосовувати як профілактичний захід, у вигляді маски.

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