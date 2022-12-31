Як зрозуміти, що немовля голодне: прості поради

Сигнали голоду у немовлят з’являться ще до того, як ви почуєте їх плач.

Для того, щоб дитина отримувала достатньо молока, важливо вчасно їх розпізнати.

Про це пише UNICEF Ukraine.

Якщо бачите, що під час сну дитина починає рухатись, відкривати ротика, висовує язика – це сигнал для прикладання до грудей.

Коли дитина не спить і починає смоктати кулаки, пальці, повертається головою до материнських грудей, відкриває рота, чмокає губами або облизує їх – це теж сигнал, що дитина зголодніла.

Якщо ви помітили ці ознаки, спробуйте якомога швидше погодувати дитину. Якщо вона почала плакати, прикласти до грудей її буде складніше.

Частота годувань залежатиме від потреб вашої дитини. У перші дні треба прикладати дитину до грудей кожні 1,5-2 години вдень. Вночі перерви можуть бути більші – кожні 3 години.

Далі годуйте дитину на вимогу – так часто, як вона цього хоче. У перші кілька місяців частота годувань може бути 10-12 разів на добу і більше.

Нагадаємо, що раніше ми писати про те, чому грудне вигодовування таке важливе в умовах війни. Виявляється, що грудне вигодовування має чимало переваг.

До того ж грудне вигодовування зменшує біль під час вакцинації дітей, адже обійми матері, відчуття контакту шкіри до шкіри, смоктання та споживання молока – відволікають та заспокоюють малюків.

Також важливо потурбуватися про збереження грудного молока в умовах відсутності електрики. Наприклад, холодильник без живлення зберігає продукти до 4 годин, якщо ви не відкриваєте двері.

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