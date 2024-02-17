Як зрозуміти, що у шампуня хороший склад: яких компонентів не повинно бути — читайте етикетку

Шампуні вже давно стали частиною нашого повсякденного життя, а тому ми й забули, що їх розробляють в наукових лабораторіях. Для того, щоб після миття голови не було зуду і лупи, потрібно вибрати хороший шампунь.

Як працюють шампуні

Основним компонентом будь-якого шампуню є ПАР — поверхнево-активні речовини. Вони є спеціальними сполуками, молекули яких одним кінцем притягують олії. Тобто, коли ми миємо голову, то ПАР одним своїм кінцем прикріплюються до жиру на шкірі голови, а потім змиваються разом із водою.

Одним із найбільш популярних поверхнево-активних речовин є сульфати. Однак сучасні експерти часто стверджують, що вони діють надто агресивно і змивають зі шкіри голови навіть той жир, який захищає її від негативного впливу навколишнього середовища.

Також вважається, що сульфати змушують сальні залози, які розташовані на шкірі голови, працювати активніше, адже вони намагаються заповнити втрату себуму. Це призводить до того, що волосся масніє швидше. Тому виходить замкнене коло — чим частіше ми миємо голову, тим сильніше вона масніє.

Але від шампуню не варто відмовлятися зовсім. Просто потрібно знайти такий косметичний засіб, який підходить саме вашому типу шкіри.

Які інгредієнти містяться в шампунях

Які інгредієнти містяться в шампунях / Фото: Pexels

Читаючи склад шампуню, обов'язково звертайте увагу на компоненти, які в ньому містяться. Вони вказуються від більшого до меншого. Тобто на першому місці виробник вказує ті інгредієнти, яких найбільше у засобі, а наприкінці переліку ті, що містяться в незначній кількості.

Саме так, до речі, можна легко перевірити справжню ефективність шампуню. Наприклад, якщо виробник рекламує його як лікувальний, але лікарські трави стоять наприкінці, це означає, що ви натрапили на вдалий маркетинговий прийом і заявленої користі від косметики немає.

Залежно від типу шампуню і виробника в засобі можуть міститися такі речовини:

вода — основний компонент, який становить, приблизно, 80-90% від обсягу шампуню, вона допомагає розбавити інші компоненти і полегшує їх змішування;

— основний компонент, який становить, приблизно, 80-90% від обсягу шампуню, вона допомагає розбавити інші компоненти і полегшує їх змішування; ПАР (поверхнево-розчині речовини) — ключовий компонент, який і відповідає за очищувальні властивості засобу, найпоширенішими є лаурилсульфат натрію (SLS), лауретсульфат натрію (SLES), кокосульфат натрію, лаурилсульфат амонію та лауретсульфат амонію;

— ключовий компонент, який і відповідає за очищувальні властивості засобу, найпоширенішими є лаурилсульфат натрію (SLS), лауретсульфат натрію (SLES), кокосульфат натрію, лаурилсульфат амонію та лауретсульфат амонію; речовини для кондиціонування — вони в шампунях допомагають зволожувати волосся, запобігають його сухості, ламкості, це можуть бути гліцерин, олії та пантенол;

— вони в шампунях допомагають зволожувати волосся, запобігають його сухості, ламкості, це можуть бути гліцерин, олії та пантенол; консерванти — компоненти, які потрібні, щоб шампунь міг зберігатися заявлений термін, вони запобігають росту грибків та бактерій;

— компоненти, які потрібні, щоб шампунь міг зберігатися заявлений термін, вони запобігають росту грибків та бактерій; згущувачі — саме завдяки їм продукт набуває в'язкості, найчастіше використовуються гуарова камідь та хлорид натрію;

— саме завдяки їм продукт набуває в'язкості, найчастіше використовуються гуарова камідь та хлорид натрію; барвники — додають для отримання певного кольору;

— додають для отримання певного кольору; ароматизатори — можуть бути синтетичними чи натуральними.

Також до складу можуть входити й інші компоненти. Вони залежать від типу шампуню і його призначення. Наприклад, вітаміни, протеїни, екстракти рослин тощо.

Чого не повинно бути в складі шампуню для волосся

Ці компоненти можуть бути шкідливими для шкіри голови та вашого волосся, тому намагайтесь уникати купівлі засобів, які їх містять:

агресивні ПАР — лауретсульфат натрію (SLES) та лаурилсульфат натрію (SLS) можуть викликати подразнення шкіри голови, висушувати волосся, хоча ці речовини не є повністю шкідливими, але якщо їх використовувати в великих кількостях, то це може призводити до неприємних наслідків;

— лауретсульфат натрію (SLES) та лаурилсульфат натрію (SLS) можуть викликати подразнення шкіри голови, висушувати волосся, хоча ці речовини не є повністю шкідливими, але якщо їх використовувати в великих кількостях, то це може призводити до неприємних наслідків; парабени — консерванти, які збільшують термін придатності шампуню, вони можуть викликати алергічні реакції та зуд;

— консерванти, які збільшують термін придатності шампуню, вони можуть викликати алергічні реакції та зуд; фталати — пластифікатори, які виробники додають, щоб покращити стабільність і текстуру шампунів, вони можуть викликати гормональні порушення і навіть проблеми з репродуктивною системою;

— пластифікатори, які виробники додають, щоб покращити стабільність і текстуру шампунів, вони можуть викликати гормональні порушення і навіть проблеми з репродуктивною системою; силікони — їх додають, щоб посилити гладкість та блиск волосся після миття, але вони лише створюють ілюзію, накопичуючись на шкірі голови, силікони викликають ламкість та сухість волосся;

— їх додають, щоб посилити гладкість та блиск волосся після миття, але вони лише створюють ілюзію, накопичуючись на шкірі голови, силікони викликають ламкість та сухість волосся; формальдегіди — консерванти, які викликають алергічні реакції, якщо їх багато в складі шампуня, вони сприяють послабленню цибулини волосся і його випаданню;

— консерванти, які викликають алергічні реакції, якщо їх багато в складі шампуня, вони сприяють послабленню цибулини волосся і його випаданню; мінеральні олії — продукт перероблення нафти, який викликає закупорку пор та перешкоджає природному диханню шкіри голови;

— продукт перероблення нафти, який викликає закупорку пор та перешкоджає природному диханню шкіри голови; ароматизатори і барвники — у великій кількості можуть викликати подразнення, зуд.

Як зрозуміти, що у шампуня хороший склад? Навіть засоби в мас-маркеті можуть бути ефективними і не шкодити шкірі голови. Наприклад, обирайте шампуні з м'якими ПАР (Sodium cocoyl isethionate (SCI) на основі кокосової олеїнової олії, Magnesium Lauryl Sulfate не дратує очі та шкіру).

Людям з чутливою шкірою краще обирати безсульфатні шампуні, в яких ПАР замінюють на речовину, що синтезується з жирних кислот кокосової олії. Вони не змивають захисний шар жиру. Але варто пам'ятати, що такі шампуні практично не піняться, тому для миття голови доведеться використовувати більший обсяг засобу. Безсульфатні шампуні не підходять тим, хто використовує стайлінгові засоби. Вони не здатні промити волосся від силіконів і олії. Також косметологи не рекомендують використовувати їх людям з масним типом шкіри голови.

Також не зможуть добре очистити масну шкіру голови шампуні з великою кількістю речовин для зволоження. Вони краще підходять для сухого волосся.

Агенти для кондиціонування роблять волосся слухняним і м'яким, надають антистатичні властивості. Обирайте ті засоби, які містять гліцерин, адже він притягує вологу до кореня волосся і зміцнює його стрижень. Колаген та протеїни потрібні, щоб відновити структуру пошкодженого волосся.

Допомагають зняти подразнення та покращити стан шкіри голови різні вітаміни, ефірні та рослинні олії. Зокрема, запобігають випадінню вітамін B5 (пантенол) і вітамін В7 (біотин).

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