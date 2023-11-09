Як зрозуміти, що вода з крану не придатна до вживання: перевірте барабан пральної машини

Спеціалісти розповіли, як можна перевірити якість води, що тече з кранів у наших квартирах. Однією з ключових ознак того, що вода неналежної якості є її запах. Якщо від неї йде неприємний аромат, то краще таку воду не вживати без попередньої обробки. Бо це може нашкодити вашому здоров’ю. Розповідаємо, як швидко визначити що водопровідна вода не дорівнює державним і світовим стандартам якості.

Як самостійно перевірити якість води з крану і що з цим робити

Фахівці радять звертати увагу на всі побутові прилади, які мають контакт з водопровідною водою. Якщо ви помітили на них накип, то значить у воді міститься забагато солей, кальцію та магнію. Накопичення цих речовин в організмі з часом може призвести до захворювання нирок, суглобів та серцево-судинної системи. Тому таку воду потрібно фільтрувати, перш ніж вживати, тоді ви зможете уникнути негативних наслідків.

Ще є лайфгак, за яким можна стовідсотково визначити, що вода неякісна. Якщо вода залишає на барабані пральної машини та інших приладах сліди іржі, значить, її перед вживанням обов’язково потрібно фільтрувати чи кип’ятити. Також не варто пити неочищену воду, коли після миття посуду на ньому залишаються сірі плями. Такі ознаки вказують на великий вміст у воді сірководню, який вкрай небезпечний для здоров’я. Тому, щоб подбати про своє здоров’я, краще попередньо фільтрувати водопровідну воду, а потім вже пити.

Читайте також:

7 ознак того, що ви їсте занадто багато цукру: лікарі рекомендують звернути на це увагу

Названо найшкідливіший для здоров'я суп: кому не можна його їсти – це небезпечно

Що станеться з нашим тілом і здоров’ям, якщо кожного дня їсти чорний шоколад