Як зупинити процес появи сивого волосся

Дослідники вважають, що вони зробили важливе відкриття, яке допоможе зупинити одну з ознак старіння.

Згідно з недавнім дослідженням, є спосіб відновити колір сивих пасм без застосування фарби для волосся.

Дослідження показало, що зниження рівня стресу може призупинити процес появи сивого волосся

Робота, опублікована в eLife, довела, що поява сивини, спричинена стресом, може бути відновлена, якщо усунути причину переживань. За словами старшого автора дослідження Мартіна Пікарда, його експеримент дає глибоке уявлення про старіння.

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«Розуміння механізмів, які дозволяють повернути пігмент, може багато чого прояснити про людське старіння загалом та про те, як на нього впливає стрес. Наші дані доповнюють зростаючий обсяг доказів, що демонструють: старіння людини не є лінійним, фіксованим біологічним процесом, але може бути принаймні частково зупинено або навіть тимчасово звернено назад», — сказав Пікард у прес-релізі.

«Так само, як кільця на стовбурі дерева містять інформацію про минулі десятиліття життя дерева, волосся містить інформацію про нашу біологічну історію. Коли волосся перебуває у вигляді фолікулів, воно схильне до впливу гормонів стресу та інших впливів, що відчуває наш організм. Щойно волосся з'являється, воно твердне і набуває стабільної форми».

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Волосся може знову потемніти

У дослідженні взяли участь 14 добровольців, проаналізованих дослідниками. Людей також попросили вести щоденник стресу, оцінюючи його рівень щотижня. Вчені помітили, що деякі сиві волосся знову набули початкового кольору, і пов'язали цю зміну зі зниженням стресу, що, на їхню думку, пов'язане зі зв'язком між розумом і мітохондріями.

"В одного чоловіка, який поїхав у відпустку, пасмо волосся під час відпочинку знову потемніло", — сказав Пікард.

Однак немає жодної гарантії, що зменшення стресу відновить колір волосся, особливо у тих, хто посивів давно.

«Грунтуючись на нашому математичному моделюванні, ми вважаємо, що волосся має досягти певного порогу, перш ніж посивіти. У середньому віці через біологічні процеси та інші фактори, стрес підштовхує до появи сивини. Але ми не думаємо, що зменшення стресу у 70-річної людини, яка була сивою протягом багатьох років, здатна зменшити кількість сивого волосся на голові, або збільшення стресу у 10-річної буде достатньо, щоб його пасма стали сивими».