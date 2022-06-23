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Яка частина курки найшкідливіша: ні в якому разі не їжте її

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Яка частина курки найшкідливіша: ні в якому разі не їжте її

Найшкідливіші частини куриці

Курятину однаково дуже люблять як послідовники здорового способу життя, так і любителі фастфуду. Що корисного в курятині, які частини її взагалі краще не вживати - в матеріалі ТСН.ua

За що так люблять курятину

Курятина популярна, тому що:

  • куряче м'ясо дешевше за свинину та яловичину, 
  • курятина не жирна (в 100 г м'яса лише 110 калорій), через це її полюбляють навіть  дієтологи, 
  • куряче м'ясо містить багато вітамінів та мікроелементів.

Що у курці вважається шкідливим?
Найшкідливішою частиною курки, на думку фахівців, є куряча шкіра:

  • в ній немає жодних вітамінів,  
  • вона містить високий рівень холестерину та жиру,
  • у курячій шкірі також можуть бути залишки хлору, які використовуються для надання несвіжим тушкам товарного вигляду.

Через це спеціалісти  рекомендують вживати будь-яку частину курки тільки після того, як з неї буде знято шкіру.

Далі у рейтингу «шкідливості» знаходяться крила, через те, що курячі крила  - це одні кістки зі шкірою. Відповідно, там немає жодних вітамінів та корисних елементів.

Серед нутрощів найшкідливішими вважаються курячі легені, тому що в них можуть бути такі бактерії як лістерія,  яка погано піддається  термічній обробці.

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