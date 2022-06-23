Яка частина курки найшкідливіша: ні в якому разі не їжте її

Курятину однаково дуже люблять як послідовники здорового способу життя, так і любителі фастфуду. Що корисного в курятині, які частини її взагалі краще не вживати - в матеріалі ТСН.ua
За що так люблять курятину
Курятина популярна, тому що:
- куряче м'ясо дешевше за свинину та яловичину,
- курятина не жирна (в 100 г м'яса лише 110 калорій), через це її полюбляють навіть дієтологи,
- куряче м'ясо містить багато вітамінів та мікроелементів.
Що у курці вважається шкідливим?
Найшкідливішою частиною курки, на думку фахівців, є куряча шкіра:
- в ній немає жодних вітамінів,
- вона містить високий рівень холестерину та жиру,
- у курячій шкірі також можуть бути залишки хлору, які використовуються для надання несвіжим тушкам товарного вигляду.
Через це спеціалісти рекомендують вживати будь-яку частину курки тільки після того, як з неї буде знято шкіру.
Далі у рейтингу «шкідливості» знаходяться крила, через те, що курячі крила - це одні кістки зі шкірою. Відповідно, там немає жодних вітамінів та корисних елементів.
Серед нутрощів найшкідливішими вважаються курячі легені, тому що в них можуть бути такі бактерії як лістерія, яка погано піддається термічній обробці.
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