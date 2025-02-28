Яка частина свинини корисніша навіть за курячу грудку без шкіри: запам'ятайте раз і назавжди

Багато хто помиляється, вибираючи найкорисніше м'ясо — з'ясовуємо, що краще

Існує поширена думка, що свинина є шкідливим продуктом, оскільки містить значну кількість жиру та мало корисних речовин. Багато людей через це уникають споживання цього м'яса, деякі люди не їдять свинини через релігійні або особисті переконання.

Проте питання про користь та шкоду цього виду м'яса викликає дискусії серед дієтологів — чи справді яловичина є кращою альтернативою свинині? Тим більше чи можна взагалі порівнювати свинину з таким дієтичним продуктом, як куряча грудка, наприклад? Традиційно курятина та індичина вважаються дієтичними, яловичина – джерелом заліза, тобто теж корисною, а натомість свинину часто сприймають як шкідливий продукт.

Яке м'ясо є найбільш пісним та корисним? Адже американська кардіологічна асоціація рекомендує, щоб пісне м'ясо становило не менш ніж 85% усього м'ясного раціону.

Яке м'ясо найкорисніше

Чи обґрунтовані упередження щодо свинини?

Проведене вченими з Університету Південної Австралії дослідження показало, що регулярне споживання пісної свинини не призводить до ожиріння та покращує стан організму. Вчені не виявили різниці в індексі маси тіла або в інших маркерах ожиріння щодо споживання свинини, яловичини та курятини. "Не було жодної різниці в індексі маси тіла або будь-якому іншому маркері ожиріння між споживанням свинини, яловичини та курки", — прокоментували результати експерименту вчені.

Автори дослідження підкреслюють, що у суспільстві існує упередження щодо негативного впливу свинини на здоров'я. Проте вони стверджують, що їхнє дослідження доводить, що регулярне споживання пісної свинини призводить до аналогічних змін у складі тіла, що й харчування яловичиною або курятиною. Таким чином, сприйняття свинини як м'яса найгіршої якості з погляду харчування слід переглянути.

Найпісніша, найкорисніша частина свинини

Експерти стверджують, що як свинина, так і яловичина є цінними джерелами повноцінного білка, але мають різний харчовий склад. Крім того, потрібно пам'ятати, що харчова цінність будь-якого м'яса може змінюватися залежно від способу його приготування.

Калорійність, вміст білка та жиру в свинині та яловичині залежать від вибору конкретних частин туші. Серед свинини найпіснішим м'ясом вважається свиняча вирізка. Вона містить 3,51 г жиру/100 г. Крім того, містить: 26,17 г білка, 421 мг калію, 57 мг натрію, 1,15 мг заліза, 29 мг магнію, 6 мг кальцію, 0,2 мг цинку, 0,2 мг фосфору, 7432 мг ніацину, 0,387 мг рибофлавіну, 0,95 мг тіаміну, 0,08 мг вітаміну Е, 0,739 мг вітаміну В6.

"Свиняча вирізка є одним з найпісніших джерел білка і може зрівнятися з курячою грудкою без шкіри, — зазначає дієтолог Баннан. — Це чудовий вибір для людей, які стежать за споживанням калорій та хочуть їсти більше білка".

Дієтологи стверджують, що свиняча вирізка є одним з найпісніших джерел білка, яке можна порівняти з курячою грудкою без шкіри. Вона є чудовим вибором для тих, хто стежить за калорійністю та прагне збільшити споживання білка. Свиняча корейка також вважається пісною, хоча й трохи жирнішою. Експерти радять вибирати вирізки з філейної частини та шматки з мінімальним видимим жиром.

Однак слід уникати вживання бекону, шинки та інших оброблених м'ясних продуктів, таких як ковбаси та сосиски, оскільки вони містять багато насичених жирів та солі. Дослідження показали, що щоденне вживання порції обробленого м'яса на 42% збільшує ризик ішемічної хвороби серця.

Під час вибору яловичини, дієтологи рекомендують надавати перевагу нежирним частинам, таким як вирізка або корейка, вибирати сорти яловичини за ступенем мармуровості, тобто вмістом внутрішньом'язового жиру.

Так що краще — свинина чи яловичина

Свинина та яловичина є хорошими джерелами білка, вітамінів B1, B12 та мінералів. Обидва види м'яса містять гемове залізо, яке краще засвоюється організмом, ніж негемове залізо з рослинних продуктів. Однак яловичина містить більше, ніж свинина, заліза та вітаміну B12. Тому через високий вміст заліза пісна яловичина може бути особливо корисною для спортсменів , бо сприяє транспортуванню кисню під час тренувань.

З іншого боку, свинина є піснішим м'ясом, тому свиняча вирізка може бути кращим варіантом для тих, хто прагне схуднути, оскільки вона забезпечує відчуття ситості на довший час та містить менше калорій. Крім того, свинина є більш доступною за ціною та простішою у приготуванні.

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