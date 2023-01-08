Яка дієта найкорисніша, а яка визнана найгіршою: результати рейтингу дієт U.S. News & World Report’s

Журнал US News & World Report щорічно складає список найкращих дієт. Яка дієта визнана найкращою дієтою 2023 року і чому, читайте в матеріалі ТСН.ua

В рейтингу дієт американського журналу «US News & World Report» середземноморська дієта шостий рік поспіль визнана найкращою дієтою року. Як зазначають експерти:«Її можна використовувати на будь-якій кухні, у будь-якій країні".

Кожного року на підставі ряду факторів журнал US News & World Report складає список найкращих дієт. Цього року враховувались такі фактори як наскільки ймовірно схуднути за допомогою тієї чи іншої дієти, чи охоплює дієта всі групи продуктів, чи легко її дотримуватися, чи потребує додаткових вітамінів або добавок і чи є необхідні інгредієнти в магазинах. Враховуючи всі ці фактори середземноморську дієту було визнано найкращою дієтою 2023 року.

Що таке середземноморська дієта

В середземноморській дієті вживаються в основному страви рослинного походження, багато фруктів, овочів, цільного зерна, насіння, горіхів і оливкової олії. Рекомендуються, але не багато вживати масло, цукор, яйця, молочні продукти, птицю або червоне м’ясо. Акцент робиться на вживанні риби, багатої на жирні кислоти омега-3.

Як зазначають експерти середземноморська дієта допомагає знизити ризик діабету, високого рівня холестерину, деменції, втрати пам’яті, депресії та раку грудей. Вона зміцнює кістки, підтримує серце в хорошому стані та загалом продовжує тривалість життя.

Середземноморська дієта перемогла в категорії найкращих дієт для здоров’я кісток і суглобів (у поєднанні з дієтою DASH), серед найкращих рослинних дієт, найкращих дієт для сім’ї та близьких та найкращих дієт для здорового харчування.

Які ще дієти визнані кращими

У цьогорічному рейтингу проаналізовано 24 різні дієти. П’ять із розглянутих - вегетаріанська, веганська, скандинавська, азіатська та з низьким глікемічним індексом – були включені в інші дієти, зокрема середземноморську, через те, що кожна з них заснована на рослинних інгредієнтах.

Друге місце в рейтингу посіли ex aequo DASH і флекситаріанські дієти. Обидві дієти подібні до середземноморської, так само як і вона в них пропагується обмеження оброблених продуктів, широке використання фруктів, овочів та насіння.

Обидві схожі на середземноморський спосіб харчування – прагнуть обмежити оброблені продукти і припускають рясне використання фруктів, овочів і насіння. Дієта DASH обмежує споживання солі, а флекситаріанська дієта (гнучке вегетаріанство) дозволяє інколи вживати м’ясо. Через обмеження споживання солі DASH дієта визнана найкращою дієтою для людей із захворюванням серця.

Яка дієта визнана найгіршою

Найгіршою дієтою за факторами, які враховувались, було визнано сироїдіння. Ця дієта передбачає вживання лише необроблених продуктів, сирих, не розігрітих. Крім того, продукти повинні бути генетично не модифікованими, рослини для їжі вирощені без використання добрив.

Автори рейтингу дійшли висновку, що через велику кількість вимог дотримуватися цієї дієти дуже важко. Викликає занепокоєння і безпечність такої дієти для здоров’я.

Так само важко було дотримуватися усіх вимог популярної кето-дієти, яка посіла 20 місце. Але кето-дієта визнана найкращою дієтою, з допомогою якої можна швидко схуднути. Однак, на думку експертів, такі дієти, що допомагають швидко схуднути не приносять користі здоров’ю.

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