Яка каша найкраща для жіночої молодості та краси

Виявляється, що колаген можна отримувати не лише, споживаючи добавки чи лосось. Джерелом колагену в нашому організмі може бути звичайна перлова каша. Якщо перлову кашу споживати регулярно, шкіра, нігті та волосся будуть мати здоровий вигляд, стверджують експерти.

Чому перловку називають "кашею краси"; користь для жіночого організму

Як відомо, перловка належить до числа здорових і корисних круп з високою харчовою цінністю. ⁣Це ситний та низькокалорійний продукт багатий на білок, на клітковину, необхідну для нормальної перистальтики кишківника. А ще вона дуже доступна, тому її можна часто споживати без шкоди для гаманця. Але вона не така популярна, як, наприклад, гречка чи вівсянка. А дарма.

Відварену перловку називають кашею краси, тому що вона містить величезну кількість такої амінокислоти, як лізин. речовини , необхідної для вироблення колагену. Саме лізин робить шкіру пружною, запобігає появі зморшок, а вітаміни В і Е в перловці допомагають зберегти здоровими нігті, волосся та шкіру.⁣

Кому краще не їсти перловку

Оскільки перловка містить глютен, тому її не можна вживати при целіакії. Ще перлова крупа може викликати надмірне газоутворення.

Інші крупи для поповнення організму колагеном

Багато лізину містить гречка, її також варто обирати для поповнення організму колагеном. Крім вітамінів та мінералів гречка містить майже повний профіль амінокислот, найбільше в ній міститься аспарагіну, глутаміну та гліцину. Справжнє джерело лізину – це зелена гречка, в одній порції вареної зеленої гречки міститься десята частина добової норми лізину.

Читайте також: