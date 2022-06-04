Яка кава найкорисніша, який спосіб її приготування найшкідливіший для здоров'я: дослідження

Кава може чинити як позитивну, так і негативну дію на організм. Як свідчать різноманітні дослідження, регулярне споживання кави захищає організм від вікових хвороб, наприклад, від хвороби Альцгеймера. Є ціла низка досліджень про характер впливу кави на організм залежно від способу приготування напою. Розповідаємо про результати одного з таких досліджень в матеріалі ТСН.ua

Про те, як залежить вплив кави на організм людини від способу її приготування, розповідають норвезькі учені, які понад 20 років вивчали вплив кави на організм та виявили найшкідливіші та найкорисніші для здоров'я способи її приготування.

Яка кава найшкідливіша

Дослідження проводилося в період від 1985 до 2003 року. В дослідженні брали участь 500 тисяч людей віком від 20 до 79 років. Це були люди які споживали каву, приготовану різними способами. Крім кавових звичок до уваги бралися спосіб життя людей, різноманітні чинники, що впливають на здоров'я, як то наявність шкідливих звичок, вага і фізична активність.

Співробітники Гетеборгського університету дійшли висновку, що існує зв'язок між методами заварювання кави, серцевими нападами та тривалістю життя.

Згідно з результатами опублікованого дослідження, найшкідливішою виявилася нефільтрована кава, та кава, заварена прямо в чашці. У нефільтрованій каві міститься велика кількість речовин (їх ув 30 разів більше, ніж у фільтрованому напої), які підвищують "поганий" холестерин.

Найкорисніше виявилося пити фільтр-каву - каву, приготовану методом одноразової протоки гарячої води через шар меленої кави, що знаходиться на фільтрі. Згідно з дослідженням, помірне вживання такої кави скорочує ризик смерті від серцево-судинних захворювань. Найнижча смертність серед учасників дослідження була у тих, хто випивав від однієї до чотирьох чашок фільтр-кави у день. Причому пити таку каву виявилося навіть корисніше, ніж зовсім відмовитися від напою. Як показало дослідження вживання фільтр-кави зменшувало ризик смерті на 15 % з будь-якої причини в порівнянні з людьми, які взагалі не пили кави. Автори опублікованого дослідження припускають, що такі позитивні ефекти пов'язані з тим, що кава багата антиоксидантами.

Найшкідливішою кавою виявилася нефільтрований напій, коли кавова гуща надовго залишається в гарячій воді. Також було зазначено, що до менш корисних напоїв ніж фільтрована кава можна віднести еспресо, капучино, кава по-турецьки, кава, заварена у френч-пресе.

Кому краще не пити каву

Нагадаємо, кому все ж таки краще не пити багато кави. Завдяки кофеїну, який збуджує нервову систему, споживання кави у великих кількостях може викликати тривогу, тремор, підвищення тиску, прискорене серцебиття. Серед негативних наслідків споживання кави - те, що кава сприяє вимиванню з організму кальцію, магнію і калію. Через сечогінний ефект, кава може привести до проблем з нирками, може утворювати камені в нирках. Дослідження свідчать, що кава підвищує рівень "поганого" холестерину в крові. Каву не рекомендується пити вагітним жінкам, людям із захворюваннями ШКТ, а через загрозу гастриту, натщесерце навіть здоровим людям. Не потрібно вживати каву людям, що страждають безсонням, людям з ішемічною хворобою серця та атеросклерозом, гіпертонікам.

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