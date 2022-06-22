Яка кава збільшує тривалість життя: результати дослідження

Любителям кави скоріш за все відомо, що не будь-яка кава є корисною. Не дуже корисним споживання, наприклад, багато цукру, будь-якого підсолоджувача кави, кавових вершків. Нове дослідження доводить, що несолодка кава та кава з невеликою кількістю цукру, є корисною та подовжує життя людини

Дослідники з Південного медичного університету в Гуанчжоу, Китай, з'ясували, що вживання кави може збільшити тривалість життя.

В дослідженні брали участь понад 171 000 учасників протягом 7 років. Результати опубліковані в Annals of Internal Medicine. Дослідження показали, що серед тих, хто вибирав несолодку каву, шансів померти було на 16-20% менше, ніж серед тих, хто не пив каву взагалі. А серед тих, хто регулярно додавав до чашки кави одну столову ложку цукру шанси не померти зросли до 29-31%.

Старший дієтолог медичного центру Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (США) Дана Елліс Ханнс не вважає такі висновки несподіваними, оскільки є багато даних, що підтверджують, що кава є корисним протизапальним напоєм. Найкориснішою є чорна кава, тому що вона "містить усі корисні поліфеноли та антиоксиданти кави без будь-яких запальних сполук, які можуть бути виявлені в надто великій кількості цукру або вершкових добавок", - заявила Ханнес.

Щодо додавання однієї ложки цукру, на думку дієтологині, така кава має такий самий ефект, як кава без цукру, тому що "1 чайна ложка цукру — це дуже мало у всій схемі збалансованого харчування, і ця невелика кількість цукру не призведе до коливання». Дослідниця порекомендувала уважно ставитись до кількості вживаного цукру, якого може бути дуже багато у сильно підсолоджених напоїв (деякі незвичайні кавові напої можуть містити від 8 до 12 чайних ложок цукру плюс вершки). Таке споживання цукру безумовно підвищує рівень цукру в крові та має серйозні наслідки для здоров'я.

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