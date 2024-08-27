Яка користь від абрикосів для жінок та чоловіків: скільки можна з'їдати цих фруктів на день

Наступного разу, коли вам захочеться з'їсти чого-небудь солодкого, візьміть абрикос. Цей фрукт надзвичайно соковитий та солодкий від природи, але він не лише радує наші смакові рецептори. Абрикоси пропонують вітаміни і мінерали, які необхідні нашому організму.

Абрикоси прийшли до нас з Китаю. Вони є різновидом кісточкових фруктів, тобто всередині містять тверду, мов камінь, кісточку, що захищає насіння. Про харчову цінність абрикосів, їхню користь та шкоду розповіли у виданні Shape.

Харчова цінність абрикосів

Зареєстрована дієтологиня Мія Син повідомляє, що абрикоси містять велику кількість каротиноїдів — це рослинні пігменти, завдяки яким фрукт отримав такий яскраво-жовтий колір. Каротиноїди додатково мають антиоксидатні властивості. Найбільш поширеним каротиноїдом в абрикосах є бета-каротин (60-70%). Згідно з даними Національної медичної бібліотеки (NLM) бета-каротин в організмі може перетворитися на вітамін А, який корисний для здоров'я зубів, очей та шкіри.

Додатково абрикоси пропонують й інші антиоксиданти, зокрема, флавоноїди, вітаміни Е та С. Про це розповів зареєстрований дієтолог та засновник Food Jonezi Чармейн Джонс. За даними Міністерства сільського господарства США (USDA) в соковитих фруктах також міститься багато мінералів (магній, кальцій, калій) та клітковини.

В одному сирому абрикосі (35 г) згідно з даними з бази USDA міститься:

17 калорій;

<1 грам білка;

<1 грам жиру;

4 грами вуглеводів;

<1 грам клітковини;

3 грами цукру.

Яка користь від абрикосу

Абрикос часто називають "золотим фруктом", адже він містить багато поживних речовин та має яскравий колір. Абрикоси надзвичайно корисні для нашого організму.

Захищають від хронічних захворювань

Як зазначалося вище, абрикоси містять каротиноїди, які є антиоксидантами. Зареєстрована дієтологиня та засновниця MPM Nutrition Марісса Мешулам каже, що антиоксиданти допомагають зберегти клітини здоровими, нейтралізовують вільні радикали (вони викликають окислювальний стрес, що може спричинити чимало хронічних захворювань, зокрема, хвороби серця та судин, діабет II типу, рак тощо).

Флавоноїди та вітаміни С і Е також мають антиоксидантні властивості, тому абрикоси слід обов'язково додати до свого раціону.

Допомагає здоровому травленню

Здоров'я кишківника — це ще одна перевага, яку надає споживання абрикосів. В м'якоті та шкірці цих фруктів міститься чимало клітковини, яка є корисною для роботи ШКТ. Клітковина розчиняється у кишківнику, утворюючи гелеподібну речовину. А це допомагає налагодити походи до туалету.

Підтримка здоров'я серця

Чим корисні абрикоси / Фото: Unsplash

Насамперед, абрикоси багаті на калій, який допомагає підтримувати серце. Зокрема, цей мінерал проводить електричні імпульси, які сприяють скороченню м'язів, а ще він допомагає знизити високий кров'яний тиск, що є основним фактором ризику розвитку серцевих захворювань. Завдяки ж розчинній клітковині абрикоси додатково допомагають знизити високий рівень холестерину, який також є причиною хвороб серця.

Підтримує імунну функцію

Якщо ви хочете підтримати свій імунітет, варто обов'язково додати абрикоси до щоденного раціону. В абрикосах міститься багато вітамінів Е та С, які просто необхідні для нашого імунітету. Зокрема, вітамін С захищає лейкоцити від окислювального стресу, що гарантує, що ці клітини будуть ефективно знищувати хвороботворні мікроби.

Також вітамін С допомагає фагоцитам (білим кров'яним тільцям) "подорожувати" до місця інфекції, зберігаючи ваше здоров'я. Водночас, вітамін Е підтримує ті клітини, які відповідають за захист тіла від бактерій та вірусів.

Підтримка здоров'я очей

Як ми згадували раніше, абрикос містить бета-каротин, який в тілі перетворюється на вітамін А, що дуже потрібен для здорового зору і навіть запобігає курячій сліпоті. Також абрикоси містять зеаксантин і лютеїн. Хоча вони не перетворюються на вітамін А, та все-одно мають вирішальний вплив на здоров'я очей. Вони захищають сітківку (тканина вздовж задньої стінки ока). Також ці антиоксиданти захищають очі від окислювального стресу, а тому можуть знизити ризик вікової дегенерації жовтої плями та катаракти.

Сприяє зволоженню

Виявляється, селера та огірки — це не єдині продукти, які допомагають зволожити організм. Абрикоси на 86% складаються з води, тобто, виходить на один свіжий абрикос 1/8 склянки води. Ці фрукти можуть сприяти вашим потребам у гідратації, що є важливим для загального самопочуття.

Потенційна шкода від абрикосів

Можливо вам доведеться обмежити вживання абрикосів, якщо у вас є гіперкаліємія або високий рівень калію. Цей стан може перешкоджати електролітним сигналам організму, що може призвести до нерегулярного серцебиття. Це захворювання часто пов'язано з хронічною хворобою нирок, але його також може спричинити серцева недостатність.

Споживання абрикосів може ще більше підвищити рівень калію, потенційно ускладнюючи самопочуття, викликаючи нудоту та слабкість.

Ще одне протипоказання — це алергія на абрикос. Слід діяти з обережністю, якщо у вас вже є алергія на сливи, персики, лісові горіхи, черешню, ківі. Усі вони мають спільні з абрикосами білки, які потенційно можуть викликати алергічну реакцію.

Споживання надто великої кількості абрикосів не бажане, якщо у вас чутливий кишківник. Це може спричинити проблеми з травленням.

Скільки абрикосів можна з'їдати на день

Жінкам на день дієтологи рекомендують з'їдати не більше 300 г абрикосів, а чоловікам — 400-500 г. Краще їсти їх як перекушування між прийманнями їжі, за кілька годин до вечері чи після сніданку. Натщесерце їсти абрикоси не варто, адже вони можуть роздратувати кишківник.

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