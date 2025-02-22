Яка їжа збиває тиск: найкращі продукти, що рекомендують кардіологи

Високий тиск або гіпертонія - це стан, який потребує особливої уваги та дієти.

Деякі продукти дозволяють контролювати тиск й відповідно запобігати кризовому стану. Передусім йдеться про продукти, які містять клітковину, омега-3 жирні кислоти, антиоксиданти, вітамін D і такі важливі мінерали, як-от кальцій, калій і магній. Вони позитивно впливають на роботу серцево-судинної системи та артеріальний тиск.

Продукти, які рекомендують карділоги додати до раціону

Йогурт: натуральний або грецький йогурт багатий на кальцій, магній і калій — мінерали, які допомагають підтримувати нормальний тиск.

Ягоди: чорниця та полуниця містять антоціани, які сприяють поліпшенню стану судин.

Буряк: цей овоч багатий на нітрати, які організм перетворює на оксид азоту, що розслабляє судини. Його можна вживати в салатах, запікати або пити буряковий сік.

Картопля: джерело клітковини, магнію і калію, вона допомагає регулювати водно-сольовий баланс і знижує тиск.

Зелень: шпинат, капуста та інша листова зелень містять нітрати, що поліпшують кровообіг. Використовуйте їх у супах, салатах або гарнірах.

Риба: лосось і скумбрія — джерело омега-3 жирних кислот і вітаміну D, які корисні для серця і судин.

Цілісні зерна: вівсянка, кіноа і цільнозерновий хліб насичені клітковиною, що знижує рівень поганого холестерину і артеріального тиску.

Банани: калій, що міститься в бананах, виводить надлишки натрію і допомагає судинам розслаблятися. Корисні також гриби, квасоля та авокадо.

Помідори: ці овочі містять багато калію та лікопіну. Лікопін покращує еластичність судин і як наслідок нормалізує тиск. Крім того, помідори є хорошим джерелом калію.

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