Яке найкорисніше м'ясо в світі: цей вид "обходить" навіть курку та індичку

Дієтологи вказали на найкорисніший вид м'яса, яке не має рівних. Воно поглинається організмом на 90% і саме його першим рекомендують для введення в раціон малюків як м'ясний прикорм.

Якщо ви не є переконаним вегетаріанцем, у вашому раціоні обов'язково є м'ясо, яке багате на білок, цинк, залізо та вітаміни групи В, важливі для здоров'я. У магазинах зараз великий асортимент м'ясних продуктів – яловичина, телятина, свинина, курка, індичка тощо – кожен обирає те, що йому до смаку та підходить за ціною.

Серед усіх видів м'яса є один, що сильно виділяється на фоні інших. Дієтологи визнали його найбільш корисним, оскільки в ньому немає антибіотиків і гормонів, як у свинині та яловичині, він містить мінімум жиру та майже не має холестерину. Крім того, це м'ясо найкраще засвоюється організмом, і мова йде про м'ясо кролика.

Чому ж м'ясо кролика перевершує всі інші види м'яса за всіма параметрами? По-перше, воно смачне! По-друге, організм засвоює його на 90%. По-третє, при високому вмісті білка, воно має дуже низький рівень холестерину та багате на лецитин, що допомагає запобігти атеросклерозу. По-четверте, м'ясо кролика є відмінним антиоксидантом. Це лише кілька причин, чому кролятина не має конкурентів.

Не дивно, що цей легкий і дієтичний продукт, часто у вигляді пюре або паштетів, першочергово дають малюкам як прикорм. М'ясо кролика рекомендують навіть дітям, схильним до алергії. Воно часто входить до складу різних дієт, оскільки є низькокалорійним продуктом, і також рекомендовано вагітним жінкам та тим, хто годує.

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