Скажи мені як ти спиш, і я скажу, що в тебе буде боліти

Вчені виявили, що те, як ви найчастіше спите, у якій позі, провокує розвиток тих чи інших проблем зі здоров'ям. Це, звичайно, погана новина.

Але є й хороша — щоб поправити здоров'я, людині досить просто змінити позу, в якій він звик засинати.

Поза "ложечок"

Якщо ви спите з партнером у позі «ложечок» (обіймаючи партнера, лежачи обличчям до його спини), вам вдасться впоратися зі стресом, принаймні його зменшити. Безперечно, фізичний контакт знижує ступінь психологічної напруги як у чоловіків так у жінок.

Однак така поза збільшує біль, якщо вона вже була у якійсь частині тіла. Нерідко розвиваються болі в плечах і спині. А, якщо ви спите на руці або грудях партнера, болітиме шия. Відомий «параліч медового місяця», коли засипають на плечі партнера та пережимають йому серединний нерв. А це призводить до того, що вранці рука затікає настільки, що вона просто відмовляє.

Якщо спати у позі "дитини" або "ембріона"

«Поза ембріона», лежачи на боці з підігнутими колінами допоможе, якщо болить поперек. Зігнутий хребет розвантажує спину, знижує тиск на диски.

Однак така поза може викликати головні болі та болі в шиї. Щоб цього не сталося, шию повинна залишатися на одному рівні з тілом. Для цього потрібно підібрати подушку, щоб вона не була занадто високою або плоскою.

Поза "лежачи на животі"

Поза, лежачи на животі захистить вас від хропіння.

Але внаслідок збільшення навантажування на зуби, людина може почати скреготати зубами в такій позі. Також можуть німіти руки.

Поза може викликати болі в шиї. Положення на животі може призводити до загострення шийного остеохондрозу, тому що в цьому положенні шия неприродно повернута на бік.

Сон на животі збільшує зморшки між бровами та мімічні зморшки по лінії шиї.

Якщо спати на спині

Якщо вас турбує артрит та болі в суглобах, ви відчуєте полегшення, якщо спатимете на спині.

Дане положення тіла передбачає рівномірний розподіл ваги без перевантаження якоїсь однієї області. Водночас в даному положенні розслабляються м'язи язика та щелепи, звідси може бути хропіння. В такій позі можуть страждати хворі на астму, люди з проблемами серця.

На якому боці краще спати

Якщо у вас проблеми з травленням, спробуйте спати на боку. Цей спосіб сну допомагає при наявності симптомів кислотного рефлюксу, який проявляється у вигляді печії, якщо ви спите на лівому боці. У такому разі вміст вашого шлунка не зможе повернутися назад у стравохід, і це запобіжить кислотному рефлюксу.

Цей спосіб сну допомагає при наявності симптомів кислотного рефлюксу, який проявляється у вигляді печії, якщо ви У такому разі вміст вашого шлунка не зможе повернутися назад у стравохід, і це запобіжить кислотному рефлюксу. Селезінка також знаходиться на лівій стороні тіла і є частиною лімфатичної системи, і сон на лівому боці допоможе їй краще працювати.

Через те, що печінка знаходиться на правій стороні тіла, вона може сильно перевантажуватися, якщо ви спите на правому боці. Сон на лівому боці покращує дренаж лімфатичної системи.

Але поза на боку збільшує ймовірність появи зморшок на підборідді та щоках.

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