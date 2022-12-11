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Які бувають соски: що вважається нормою

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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806
Час на прочитання
2 хв
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Які бувають соски: що вважається нормою

Фото: ТСН.ua

Усі форми, типи, кольори сосків -  є нормальними: найголовніше, щоб вони були здорові. 

Про це пише uahealth в Instagram.

Цікаві факти про жіночі соски: 

  1. Вчені вважають, що ідеальний колір помади - колір вашого соска. Так, можете йти обирати свій ідеальний тон.
  2. Соски за своєю природою не повинні бути ідентичними, як і самі груди
  3. Невеликі прищики на ареолах - це ок.
  4. Третій сосок дійсно існує. 

Типи сосків: 

  • Опуклі, що при стимуляції чи холоді збільшуються у розмірі, ареол трішки піднятий. 

  • Плоскі, яким притаманно “зливатися” з ареолом - і ці теж ок. 

  • Припухлі мають вигляд невеликого горбка.

  • Втягнуті. Від цього і назва - втягуються всередину. 

  • Односторонні втягнуті: один сосок опуклий, другий - втягнутий, але якщо такі зміни відбулись у недавно, то краще проконсультуватись у лікаря.

  •  Горбисті. Дуже поширений тип, на ареолі розміщені маленькі горбики. 

  • Волохаті. 

Але всі вони вважаються нормальними 

Кольори сосків

Різні кольори помад, як і сосків - це теж нормально. 

Соски можуть бути різного кольору: від ніжно рожевих до темно коричневих. Чому? На це впливає меланін - пігмент, який відповідає за колір волосся, шкіри, очей тощо. У темношкірих або брюнеток ви навряд чи побачите рожеві соски та ареоли, а у блондинок та власниць біленької шкіри - темно-коричневі. У природі все взаємопов’язано, її краса - індивідуальність та особливість, як і твоя!

Що не є нормою:

  • зміна кольору, розміру, фактури соска і грудей;

  • деформація соска;

  • свербіння. 

Нагадаємо, що раніше вчені пояснили, навіщо чоловікам соски

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Дата публікації
Перегляди
806
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