Які бувають соски: що вважається нормою

Усі форми, типи, кольори сосків - є нормальними: найголовніше, щоб вони були здорові.
Про це пише uahealth в Instagram.
Цікаві факти про жіночі соски:
- Вчені вважають, що ідеальний колір помади - колір вашого соска. Так, можете йти обирати свій ідеальний тон.
- Соски за своєю природою не повинні бути ідентичними, як і самі груди
- Невеликі прищики на ареолах - це ок.
- Третій сосок дійсно існує.
Типи сосків:
- Опуклі, що при стимуляції чи холоді збільшуються у розмірі, ареол трішки піднятий.
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Плоскі, яким притаманно “зливатися” з ареолом - і ці теж ок.
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Припухлі мають вигляд невеликого горбка.
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Втягнуті. Від цього і назва - втягуються всередину.
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Односторонні втягнуті: один сосок опуклий, другий - втягнутий, але якщо такі зміни відбулись у недавно, то краще проконсультуватись у лікаря.
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Горбисті. Дуже поширений тип, на ареолі розміщені маленькі горбики.
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Волохаті.
Але всі вони вважаються нормальними
Кольори сосків
Різні кольори помад, як і сосків - це теж нормально.
Соски можуть бути різного кольору: від ніжно рожевих до темно коричневих. Чому? На це впливає меланін - пігмент, який відповідає за колір волосся, шкіри, очей тощо. У темношкірих або брюнеток ви навряд чи побачите рожеві соски та ареоли, а у блондинок та власниць біленької шкіри - темно-коричневі. У природі все взаємопов’язано, її краса - індивідуальність та особливість, як і твоя!
Що не є нормою:
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зміна кольору, розміру, фактури соска і грудей;
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деформація соска;
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свербіння.
Нагадаємо, що раніше вчені пояснили, навіщо чоловікам соски.
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