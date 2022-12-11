Які бувають соски: що вважається нормою

Усі форми, типи, кольори сосків - є нормальними: найголовніше, щоб вони були здорові.

Про це пише uahealth в Instagram.

Цікаві факти про жіночі соски:

Вчені вважають, що ідеальний колір помади - колір вашого соска. Так, можете йти обирати свій ідеальний тон. Соски за своєю природою не повинні бути ідентичними, як і самі груди Невеликі прищики на ареолах - це ок. Третій сосок дійсно існує.

Типи сосків:

Опуклі, що при стимуляції чи холоді збільшуються у розмірі, ареол трішки піднятий.

Плоскі, яким притаманно “зливатися” з ареолом - і ці теж ок.

Припухлі мають вигляд невеликого горбка.

Втягнуті. Від цього і назва - втягуються всередину.

Односторонні втягнуті: один сосок опуклий, другий - втягнутий, але якщо такі зміни відбулись у недавно, то краще проконсультуватись у лікаря.

Горбисті. Дуже поширений тип, на ареолі розміщені маленькі горбики.

Волохаті.

Але всі вони вважаються нормальними

Кольори сосків

Різні кольори помад, як і сосків - це теж нормально.

Соски можуть бути різного кольору: від ніжно рожевих до темно коричневих. Чому? На це впливає меланін - пігмент, який відповідає за колір волосся, шкіри, очей тощо. У темношкірих або брюнеток ви навряд чи побачите рожеві соски та ареоли, а у блондинок та власниць біленької шкіри - темно-коричневі. У природі все взаємопов’язано, її краса - індивідуальність та особливість, як і твоя!

Що не є нормою:

зміна кольору, розміру, фактури соска і грудей;

деформація соска;

свербіння.

Нагадаємо, що раніше вчені пояснили, навіщо чоловікам соски.

Також читайте Спокуслива штучка: Глое Кардашян у бронзовій сукні блиснула сосками

Читайте також:

Як змінювалася мода на жіночі груди та які актуальні стандарти краси цієї частини тіла