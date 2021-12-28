Які фактори спричиняють ускладнення від COVID

Перевірте, чи захищені ви від вірусу.

Через два роки після пандемії COVID-19 багато питань щодо хвороби залишаються відкритими. Але дещо вже науково довели. Наприклад, відомі умови, за яких зростає ймовірність ускладнень від COVID.

Розлад сну

Згідно з дослідженням, опублікованим минулого місяця в JAMA Network Open, наявність такого розладу сну, як апное, збільшує ризик важкої форми COVID-19, включаючи госпіталізацію та навіть летальний кінець, на 31%. Експерти припускають, що оскільки апное уві сні зменшує кількість кисню в легенях (стан називається гіпоксією), воно може викликати запалення та інші пошкодження.

Зайва вага

З перших днів пандемії лікарі помітили, що ожиріння є основним фактором ризику важкої хвороби COVID і смерті. Недавнє дослідження пролило потенційне світло на те, чому: схоже, COVID вражає жирові клітини, а також певні імунні клітини в жировій тканині. Це може викликати надмірну імунну реакцію (відому як цитокіновий шторм, коли імунна система надто сильно і нерозбірливо реагує на інфекцію), яка пошкоджує органи і може призвести до летального результату. Чим більша вага, тим вище ймовірність цього ускладнення.

Цукровий діабет

«Люди з цукровим діабетом частіше мають серйозні симптоми та ускладнення при зараженні будь-яким вірусом, з коронавірусом так само», – кажуть американські епідеміологи. Вони зазначила, що ризик серйозних захворювань нижчий, якщо цукровий діабет добре контролюється.

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Метаболічний синдром

Нове дослідження, в якому взяли участь понад 29 тис. людей, госпіталізованих з COVID, показало, що метаболічний синдром підвищує ризик серйозних проблем з диханням. Метаболічний синдром – це група станів, що включають високий кров’яний тиск, надлишок жиру на животі, високий рівень цукру в крові та високий рівень холестерину. Вважається хронічним запальним станом, він також пов’язаний з підвищеним ризиком серцевих захворювань та інсульту. Дослідники виявили, що ризик важкої форми COVID або смерті зростав із кожним додатковим станом у пацієнта.

Відсутність вакцинації

Департамент охорони здоров’я Арізони виявив, що жителі штату, які не були повністю вакциновані проти COVID-19, мали майже в чотири рази вищий ризик отримати позитивний результат і в 15 разів вищий ризик померти, ніж вакциновані пацієнти.

Тож, вакцини - найбезпечніший та ефективний інструмент для запобігання випадкам і смертям від COVID-19.

Ці дані подібні до загальнонаціональної статистики, опублікованої CDC (Центри з контролю та профілактики захворювань в США), згідно з якою невакциновані люди мали в 5,8 разів більше шансів захворіти на COVID і в 14 разів більше шансів померти, ніж люди, які були повністю вакциновані.

Як захистити себе від COVID

Дотримуйтесь основ і допоможіть покласти край цій пандемії, незалежно від того, де ви живете – зробіть щеплення якомога швидше.

Якщо ви живете в районі з низьким рівнем вакцинації, носіть маску, на деякий час відмовтеся від подорожей та уникайте великого скупчення людей. Залиште хвилювання щодо коронавірусу старому році.