Які горіхи та в якій кількості можна їсти при цукровому діабеті

Для людей з цукровим діабетом, зокрема 2-го типу, правильна, збалансована дієта є дуже важливою. Горіхи мають низький вміст вуглеводів і водночас високий вміст білків, клітковини та рослинного жиру, тому їх можна включити в щоденний раціон людям з цукровим діабетом. Але це не означає, що людям з діабетом можна їсти всі горіхи та у необмеженій кількості.

Люди з цукровим діабетом, насамперед 2-го типу, метаболічним синдромом чи предіабетом можуть включити горіхи до свого раціону, вважають фахівці, оскільки вони є джерелом корисних омега-3 жирних кислот та не містять шкідливого холестерину. Крім того, горіхи зручні для перекусів, містять мало вуглеводів. Проте слід пам’ятати про їх високу калорійність.

Які горіхи можна їсти при цукровому діабеті

Волоський горіх

Цей горіх містить більше омега-3 жирів, ніж будь-який інший, тому має найвищу антиоксидантну здатність. Також це один з найбільш калорійних горіхів - 710 ккал на 100 г. Тому розмір порції невеликий - 5-6 ядер на день.

Мигдаль

Мигдаль містить багато білка та вітаміну Е. Споживання цих горіхів корисне для серцево-судинної системи. Як свідчать дослідження, вживання мигдалю покращує контроль глікемії та ліпідний профіль у людей з цукровим діабетом. У 100 г мигдалю 648 ккал, розмір порції на день - до 25 штук.

Фундук

Багатий на антиоксиданти та корисні жири фундук сприяє зниженню рівня холестерину та ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Калорійність горіха - 706 ккал на 100 г. Розмір порції на день 10-15 штук, до 40 г.

Кеш’ю

Кеш'ю має високий вміст клітковини та корисних жирів. Крім того, є важливим джерелом міді, магнію та марганцю, які підтримують енергетичний обмін, здоров’я мозку та імунітет. У 100 г горіхів - 553 ккал, на день фахівці радять з'їдати людям з цукровим діабетом 20 - 25 шт.

Фісташки

Це одні з найменш калорійних горіхів, які містять багато вітаміну В6, який впливає на рівеньі гемоглобіну та цукру в крові. Ще фісташки багаті на клітковину, корисні жири, антиоксиданти та сполуки, які допомагають контролювати рівень цукру. Калорійність фісташок - 577 ккал на 100 г. Рекомендований розмір порцій до 30 шт в день.

Арахіс

Має схожі корисні властивості з волоським горіхом та мигдалем, але є доступнішим за ціною. У 100 г горіхів 612 ккал, в день можна з'їдати близько 20 шт.

Оскільки попри всі корисні властивості, горіхи мають доволі високу калорійність, людям з діабетом краще споживати горіхи не смажені, без додавання солі та солоних спецій.

Читайте також: