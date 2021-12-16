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Які корисні солодощі купляти дитині на зимові свята - медики радять

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Які корисні солодощі купляти дитині на зимові свята - медики радять

pixabay.com

Чи існують корисні дитячі солодощі?

До зимових свят МОЗ надав перелік корисних солодощів для малюків. Також є і шкідливі продукти. Радимо не складати їх у пакуночок від Миколая.

Чому важливо відмовитися від звичайних цукерок? 

У традиційних цукерках та тістечках з магазину міститься дуже багато «вільних» цукрів. Велика їхня кількість у раціоні може спричиняти надлишкову вагу, погіршення стану шкіри, розвиток карієсу, захворювань серця тощо.

До «вільних» цукрів належать ті сполуки, що додають до харчових продуктів і напоїв виробники, кухарі або самі споживачі. Тобто «вільний» цукор — це той, який ви додали собі в чай або кухар — до соусу в ресторані, або виробник — у кетчуп із супермаркету. 

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендує зменшити споживання доданих цукрів до менш ніж 10 % загальної кількості спожитої  енергії.

Яка допустима добова доза цукру

Для людей, які щодня витрачають у середньому 2 тис. ккал (а це більшість дорослих із малоактивним способом життя) — до 50 г на добу (10 чайних ложок). Проте МОЗ разом з експертами ВООЗ рекомендує зменшити денне споживання цукру ще вдвічі — до 25 г або до п’яти чайних ложок (така кількість вільного цукру міститься, наприклад, у склянці фруктового соку).

Що подарувати маленьким ласунам

  • Оберіть смаколики, які можуть бути водночас смачними й корисними. 

Ви можете замінити шоколадні цукерки на пастилу, приготовану без додавання цукру, а льодяники — на сухофрукти. Замість головного напою багатьох дитячих свят — пакетованого соку — краще дати малечі натуральний морс, узвар чи ягідно-фруктовий чай. 

  • Уникайте продуктів харчування промислового виробництва, смаженої їжі: пончиків та пиріжків.

Замість магазинних бісквітів, печива та крекерів, що місять чимало барвників і консервантів, знайдіть найпростіший рецепт — і приготуйте вдома. Морквяний пиріг, бананове печиво, пудинг із насіння чіа/льону, яблука, запечені з корицею, домашнє морозиво з йогурту або сорбет із ківі. Це не тільки смачно, а й корисно — якщо не захоплюватися цукром.

  • Обов’язково знайдіть місце у святковому подарунку для свіжих сезонних фруктів.

Мандарини, хурма, яблука і груші пізніх сортів, апельсини (якщо немає алергії на цитрусові) багаті на клітковину, вітаміни та антиоксиданти.

© pixabay.com
pixabay.com

Як потрібно поводитися із солодощами батькам

Перш ніж купувати солодкі новорічні подарунки, зауважте, що дітям до двох років краще взагалі не вживати солодкого.

  • Льодяники і карамельки не становлять жодної користі, а крім цукру можуть містити барвники, консерванти та ароматизатори. Тому такі продукти взагалі варто виключити з раціону дитини. До того ж вони шкідливі для зубів та ними легко вдавитися. 
  • Не варто застосовувати практику заохочення цукерками. Так можна сформувати у дитини шкідливу звичку. Краще замінити солодощі чимось, що спонукає до творчості чи ігор.
  • Важливо контролювати якість і кількість споживаних дитиною солодощів. Водночас не потрібно робити з них «забороненого плоду» й повністю виключати з раціону. Бо як говорить приказка, чого не вільно, те й кортить.

Веселих і корисних свят вам і вашим малюкам!

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