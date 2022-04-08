Які медичні засоби та інструменти мають бути під рукою вдома та під час переміщень разом із малюком

Які медичні засоби та інструменти мають бути під рукою вдома та під час переміщень разом із малюком

Звертайте увагу на дозування ліків.

МОЗ інформує щодо медичних засобів та інструментів, що повинні бути під рукою вдома та під час переміщень разом із малюком.

Вчасно надати допомогу дитині — перше завдання батьків. Інструменти, перев’язувальні матеріали й необхідні ліки — основа домашньої аптечки, а батьки — перша невідкладна допомога, яка знаходиться поруч із малям.

Дитяча аптечка обов’язково повинна бути переносною, тобто ліки та засоби лікування слід покласти в окрему коробку, валізку, сумочку чи контейнер. Корпус аптечки має захищати її вміст від ударів, світла і вологи.

Будь-які препарати у формі таблеток, капсул, драже не призначені для маленьких дітей. Також дітям до року не можна застосовувати спреї для горла та носа. Зазвичай ліки для маленьких дітей — це рідини (розчини, сиропи, краплі) та свічки.

МОЗ

Звертайте увагу на дозування: наприклад, при застосуванні судинозвужувальних крапель для носа воно має бути нижчим, ніж для дорослих. Зауважте також, що такий популярний засіб, як йод, категорично не можна застосовувати дітям до одного року.

Нагадаємо, список аптек, в яких є інсулін, можна знайти за посиланням.

Перелік аптек оновлюється та поповнюється.

Аптеки з інсуліном також можна знайти за допомогою сервісу Tabletki.ua.