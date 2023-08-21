Які несолодкі продукти підвищують рівень цукру в крові: несподіваний перелік

Відомо, що від надмірного вживання цукру і продуктів, що його містять, може з'явитися ожиріння, різноманітні хвороби, зокрема цукровий діабет другого типу, хвороби серця.

Щоб уникнути цього, багато людей намагаються якнайменше їсти солодке. Але дуже часто несолодкі на смак продукти містять достатню кількість цукру і можуть спричинити недуги.

Експертка з дієтології Букет Ерташ Сефер розповіла, від яких неочевидних продуктів краще відмовитися, щоб уникнути проблем зі здоров’ям.

Соуси. Більшість із них містить багато цукру, особливо це стосується магазинних соусів. Краще робити соуси самостійно вдома, або використовувати свіжі продукти.

Кукурудзяні пластівці, гранола та інші схожі продукти містять у своєму складі цукор. Якщо вам все ж подобається їхній смак, можна щось подібне приготувати в домашніх умовах.

Різноманітні ковбаси й сосиски. Зазвичай у кожній сосисці та ковбасі є крохмаль і доданий цукор.

Безглютенові та безлактозні вироби. Альтернативні продукти для спеціальних груп людей, наприклад, для тих, хто страждає на непереносність лактози і глютену. Ці продукти далеко не завжди такі корисні, як про це кажуть – у будь-якому печиві без глютену може бути глюкозний сироп, а в молоці без лактози – доданий цукор.

Готові бульйони. Перш ніж використовувати готовий бульйон, дізнайтеся докладніше про його склад.

Фруктові напої зазвичай містять цукор. Краще відмовитись від них, замінивши їх водою або власноруч приготованими смузі.

Як недивно, солоні крекери, ароматизовані продукти часто містять цукор.

Темний шоколад. Цей різновид шоколаду відрізняється від інших вищим вмістом какао, та це зовсім не означає, що в ньому немає цукру.

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