Які обстеження і в якому віці треба проходити чоловікам та жінкам

Які обстеження і в якому віці треба проходити чоловікам та жінкам

Разом із Національним інститутом раку МОЗ склав анкети, що допоможуть звірити, які обстеження і як часто варто проходити, щоби зберегти своє здоров’я.

Більшість форм раку можна вилікувати на початкових стадіях. Наприклад, рак молочної залози на I стадії виліковний у 95% жінок.

Натомість кожній четвертій жінці в Україні рак грудей діагностують вже на ІІІ-ІV стадії, коли ефективність лікування значно знижується.

Схожа ситуація і зі здоров'ям чоловіків: у 21% випадків рак простати виявляють вже на метастатичних стадіях.

Обстеження для жінок 20-29 років

Дівчатам необхідно проходити клінічне обстеження грудних залоз – 1 раз на рік та цитологічну діагностику (ПАП-тест) на рак шийки матки – з 21 року – 1 раз на 3 роки.

Є ще низка обстежень і консультацій, що необхідно планувати жінкам 30+.

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Жінкам 30-39 років треба проходити

клінічне обстеження грудних залоз – 1 раз на рік;

цитологічна діагностика (ПАП-тест) та тест на вірус папіломи людини (ВПЛ-тест) – 1 раз на 5 років.

Жінкам 40-49 років треба проходити

клінічне обстеження грудних залоз – 1 раз на рік;

мамографія – 1 раз на 2 роки;

цитологічна діагностика (ПАП-тест) та тест на вірус папіломи людини (ВПЛ-тест) – 1 раз на 5 років.

Жінкам від 50 років та старшим треба проходити

клінічне обстеження грудних залоз – 1 раз на рік;

мамографія – 1 раз на 2 роки

колоноскопія – 1 раз на 5 років.

Після 60 років інші обстеження призначає сімейний лікар чи терапевт за потребою.

УНІАН

Чоловікам 40-49 років треба проходити

огляд у уролога – 1 раз на рік.

після огляду лікар може призначити аналіз крові на ПСА-тест (Простат-специфічний антиген).

Чоловікам від 50 років треба проходити

огляд у уролога – 1 раз на рік.

після огляду лікар може призначити аналіз крові на ПСА-тест (Простат-специфічний антиген).

колоноскопія – 1 раз на 5 років.

Після 60 років інші обстеження призначає сімейний лікар чи терапевт за потребою.

Важливо: Якщо ви помітили будь-які зміни у своєму здоров’ї – негайно зверніться до свого сімейного лікаря чи терапевта. Він спрямує вас на відповідні обстеження чи до вузького спеціаліста.

Планові обстеження ви можете пройти як у приватних клініках, так і у державному Національному інституті раку за адресою: вулиця Михайла Ломоносова, 33/43, Київ.

Тел для довідок: 044 293 2130

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