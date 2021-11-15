Які обстеження і в якому віці треба проходити чоловікам та жінкам

Разом із Національним інститутом раку МОЗ склав анкети, що допоможуть звірити, які обстеження і як часто варто проходити, щоби зберегти своє здоров’я.
Більшість форм раку можна вилікувати на початкових стадіях. Наприклад, рак молочної залози на I стадії виліковний у 95% жінок.
Натомість кожній четвертій жінці в Україні рак грудей діагностують вже на ІІІ-ІV стадії, коли ефективність лікування значно знижується.
Схожа ситуація і зі здоров'ям чоловіків: у 21% випадків рак простати виявляють вже на метастатичних стадіях.
Обстеження для жінок 20-29 років
Дівчатам необхідно проходити клінічне обстеження грудних залоз – 1 раз на рік та цитологічну діагностику (ПАП-тест) на рак шийки матки – з 21 року – 1 раз на 3 роки.
Є ще низка обстежень і консультацій, що необхідно планувати жінкам 30+.
Жінкам 30-39 років треба проходити
- клінічне обстеження грудних залоз – 1 раз на рік;
- цитологічна діагностика (ПАП-тест) та тест на вірус папіломи людини (ВПЛ-тест) – 1 раз на 5 років.
Жінкам 40-49 років треба проходити
- клінічне обстеження грудних залоз – 1 раз на рік;
- мамографія – 1 раз на 2 роки;
- цитологічна діагностика (ПАП-тест) та тест на вірус папіломи людини (ВПЛ-тест) – 1 раз на 5 років.
Жінкам від 50 років та старшим треба проходити
- клінічне обстеження грудних залоз – 1 раз на рік;
- мамографія – 1 раз на 2 роки
- колоноскопія – 1 раз на 5 років.
Після 60 років інші обстеження призначає сімейний лікар чи терапевт за потребою.
Чоловікам 40-49 років треба проходити
- огляд у уролога – 1 раз на рік.
- після огляду лікар може призначити аналіз крові на ПСА-тест (Простат-специфічний антиген).
Чоловікам від 50 років треба проходити
- огляд у уролога – 1 раз на рік.
- після огляду лікар може призначити аналіз крові на ПСА-тест (Простат-специфічний антиген).
- колоноскопія – 1 раз на 5 років.
Після 60 років інші обстеження призначає сімейний лікар чи терапевт за потребою.
Важливо: Якщо ви помітили будь-які зміни у своєму здоров’ї – негайно зверніться до свого сімейного лікаря чи терапевта. Він спрямує вас на відповідні обстеження чи до вузького спеціаліста.
Планові обстеження ви можете пройти як у приватних клініках, так і у державному Національному інституті раку за адресою: вулиця Михайла Ломоносова, 33/43, Київ.
Тел для довідок: 044 293 2130
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