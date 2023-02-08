Які обстеження слід робити для виявлення найпоширеніших видів раку на ранній стадії: нагадування МОЗ

Щоб виявити рак на ранній стадії та почати своєчасне лікування, потрібно проходити обстеження. Кому, коли та які скринінги потрібно робити, читайте в матеріалі ТСН.ua

Міністерство охорони здоров'я України нагадує, які обстеження та в якому віці необхідно проходити жінкам та чоловікам, щоб виявити розвиток онкозахворювання. Українці можуть проходити низку обстежено безкоштовно в медичних закладах, які уклали договорі з НСЗУ. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем щодо можливості пройти їх. У випадку будь-які зміни у здоров’ї, негайно зверніться до свого сімейного лікаря чи терапевта, щоб він скерує на відповідні обстеження чи до вузького спеціаліста.

Які обстеження і в якому віці потрібно проходити жінкам

Рак молочних залоз — найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок. За даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, у загальній нозологічній структурі захворюваності та смертності від злоякісних новоутворень жіночого населення рак молочної залози посідає перше місце.

Рак молочної залози на I стадії виліковний у 95% жінок, але на жаль кожній четвертій жінці в Україні виявляють рак грудей же на III-IV стадії. Тому для виявлення онкології на ранніх стадіях так важливо періодично проходити обстеження.

Жінкам обов'язково потрібно проходити наступні клінічні обстеження

Жінкам у віці 20-29 років:

обстеження грудей — один раз на рік,

цитологічну діагностику (ПАП-тест) - раз на 3 роки.

Жінкам у віці 30 – 39 років:

клінічне обстеження грудей – один раз на рік,

цитологічну діагностику – один раз на 5 років,

тест на вірус папіломи (ВПЛ-тест) – один раз на 5 років.

Українкам 40 – 49 років:

необхідно проходити аналогічні тести з такою ж періодичністю і проходити мамографію,

мамографію рекомендовано проходити один раз на 2 роки.

Жінкам від 50 років рекомендовано проходити:

клінічне обстеження грудних залоз – один раз на рік,

мамографію – один раз на 2 роки,

колоноскопію – один раз на 5 років.

Регулярні обстеження жінок

Які обстеження і в якому віці потрібно проходити чоловікам

За повідомленням МОЗ, рак простати виявляють у 21% випадків вже на стадіях, коли з’являються метастази.

Тому українцям старше за 40 років МОЗ рекомендує раз на рік проходити огляд в уролога, лікар може призначити аналіз крові на ПСА-тест (простат-специфічний антиген).

Чоловікам від 50 років слід раз на 5 років проходити колоноскопію.

Регулярні обстеження чоловіків

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